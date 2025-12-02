Στράτος Σιμόπουλος: Zητεί επέμβαση της αστυνομίας στα μπλόκα των αγροτών – «Να τελειώνει αυτή η ιστορία ακόμη και με τη βία»

  • Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος εξαπέλυσε πυρά κατά των αγροτών για τον αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων, ζητώντας την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για τη διάλυση των μπλόκων.
  • Ο κ. Σιμόπουλος δήλωσε ότι «πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη» και πως η διάλυση των μπλόκων μπορεί να γίνει «ακόμη και με τη βία».
  • Απαντώντας σε δημοσιογράφους για τον ρόλο της ΕΛΑΣ, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη», ενώ αναφέρθηκε και σε κυβερνητικά μέτρα υπέρ των αγροτών.
Πυρά κατά των αγροτών για τον αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων εξαπέλυσε ο Στράτος Σιμόπουλος, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για «νόμο και τάξη που πρέπει να επικρατήσει» και να ζητεί την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να διαλυθούν τα μπλόκα, «ακόμη και με τη βία», όπως είπε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε αρχικά πως «πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν δρόμους που μπορεί να έχουν, όσο δίκιο κι αν έχουν. Πρέπει να δράσουμε γιατί όσο η ιστορία συνεχίζεταιν τα μπλόκα θα δυναμώνουν».

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων, συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να υπάρχει μία ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων», συμπλήρωσε για να πει στη συνέχεια «και με τη βία ακόμη αν δεν…. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία».

Μάλιστα, στην επισήμανση των δημοσιογράφων πως η ΕΛΑΣ δεν είναι για να χτυπάει πολίτες, ο κ. Σιμόπουλος απάντησε πως «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη».

«Κάποτε η ιστορία αυτή πρέπει να τελειώσει . Μιλάμε για μια κυβέρνηση που μείωσε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μάλιστα σε μια εποχή που θα πρέπει να πληρώνονται οι αγρότες που το δικαιούνται και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εμείς που βρήκαμε μια κατάσταση και επιτρέψαμε να συνεχιστεί με αυτόματο πιλότο», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

 

14:03 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του κ...
13:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης και τοξικότητας

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την συμφωνία αναφορικά με τις συλλογικέ...
13:44 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας στον Realfm 97,8: «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και την εξυγίανση του ΟΠΕ...
12:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τις καταθέσεις Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης ...
