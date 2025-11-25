Δημήτρης Αλεξάνδρου για υποθέσεις revenge porn: «Να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία – Αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε η Ιωάννα Τούνη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», με αφορμή τα εγκαίνια του νέου του καταστήματος, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη και την υπόθεση του revenge porn.

«Είναι η μητέρα του παιδιού μου και δεν την στηρίζω μόνο γι’ αυτό. Από την αρχή ήμουν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο. Οποιαδήποτε γυναίκα περνάει κάτι τόσο δύσκολο και βγαίνει να το επικοινωνήσει και το πει, καλά κάνει. Πρέπει να υπάρχει δικαίωση. Δεν θέλω να κάνω εγώ δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω βήμα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, καλό θα είναι να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία για τέτοιες πράξεις» δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Σχετικά με το πώς είναι ψυχολογικά η πρώην σύντροφός του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε: «Πώς να είναι καλά ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη μητέρα του και τόσα άλλα; Είναι δύσκολο και για τους ανθρώπους δίπλα της, που λογοκρίνονται επειδή κάνουν παρέα μαζί της. Πώς να είναι η ψυχολογία σου. Δεν είναι εύκολο».

