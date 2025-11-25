Τραγωδία στο Κιλκίς: Πέθανε ξαφνικά 47χρονος αντισυνταγματάρχης – Κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη Λέσχη Αξιωματικών

Βαρύ πένθος στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, καθώς αντισυνταγματάρχης πέθανε αιφνίδια το βράδυ της Δευτέρας (24/11), την ώρα που βρισκόταν στη Λέσχη Αξιωματικών του Κιλκίς.

Σύμφωνα με το kranosgr.com, ο 47χρονος αξιωματικός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων το 2001, κατέρρευσε ξαφνικά εντός της ΛΑΦ. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ διεκομίσθη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών – οι οποίοι θα ρίξουν ”φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του – δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην υπηρεσία του.

