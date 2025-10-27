Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο του Πάρη – «Με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς»

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στον γιο του και με κάθε ευκαιρία δείχνει δημόσια πόσο τρυφερός μπαμπάς είναι.

Στο μικρό video, ο γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη φαίνεται να χοροπηδάει γεμάτος ενθουσιασμό, απολαμβάνοντας τη μουσική που ακούγεται από την τηλεόραση, ενώ ο περήφανος μπαμπάς τον παρακολουθεί χαμογελώντας, σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε το post του με μια φράση που αποτυπώνει όσα νιώθει: «Αυτός ο μικρός με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς! Χορεύει, γελάει και μου θυμίζει πως η χαρά είναι επιλογή».

Το τρυφερό video συγκέντρωσε πολλά like, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να δείχνει για μια ακόμη φορά το πόσο ευτυχισμένος είναι.

@dimitris_alexandrou Αυτός ο μικρός με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς ❤️ Χορεύει, γελάει και μου θυμίζει πως η χαρά είναι επιλογή. ➜ Αν σου έφτιαξε τη διάθεση, άφησε ❤️ ή σώσε το για να το θυμάσαι ✨#fy #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Dimitris Alexandrou

