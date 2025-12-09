Βαλάντης: Το βίντεο με το φτύσιμο στην πίστα που προκάλεσε αντιδράσεις και η «συγγνώμη»

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του τραγουδιστή Βαλάντη να φτύσει προς τους μουσικούς του στην πίστα.

Σε βίντεο που έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ξεσπά στους μουσικούς του.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το υλικό, οι μουσικοί δεν τον ακολούθησαν σωστά στο τραγούδι, γεγονός που φαίνεται να τον εξόργισε, οδηγώντας τον σε έντονη αντίδραση και μια κίνηση που σχολιάστηκε αρνητικά.

Ο ίδιος, λίγες ώρες αργότερα, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και θέλησε να ζητήσει συγγνώμη.

«Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», ανέφερε μεταξύ άλλων, αναγνωρίζοντας ότι το στιγμιότυπο δεν τον αντιπροσωπεύει.