Βαλάντης: Το βίντεο με το φτύσιμο στην πίστα που προκάλεσε αντιδράσεις και η «συγγνώμη»

Σύνοψη από το

  • Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του τραγουδιστή Βαλάντη να φτύσει προς τους μουσικούς του στην πίστα.
  • Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το υλικό, οι μουσικοί δεν τον ακολούθησαν σωστά στο τραγούδι, γεγονός που φαίνεται να τον εξόργισε.
  • Ο ίδιος, λίγες ώρες αργότερα, ζήτησε συγγνώμη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, αναφέροντας: «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βαλάντης: Το βίντεο με το φτύσιμο στην πίστα που προκάλεσε αντιδράσεις και η «συγγνώμη»

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του τραγουδιστή Βαλάντη να φτύσει προς τους μουσικούς του στην πίστα.

Σε βίντεο που έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ξεσπά στους μουσικούς του.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το υλικό, οι μουσικοί δεν τον ακολούθησαν σωστά στο τραγούδι, γεγονός που φαίνεται να τον εξόργισε, οδηγώντας τον σε έντονη αντίδραση και μια κίνηση που σχολιάστηκε αρνητικά.

@antonisathinas Εκτός εαυτού ο Βαλάντης με τους μουσικούς, που δεν τον ακολούθησαν. #μπουζουκια #καψουρα #βαλαντης #αθηνα #athensbynight ♬ πρωτότυπος ήχος – Athinas

Ο ίδιος, λίγες ώρες αργότερα, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και θέλησε να ζητήσει συγγνώμη.

«Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», ανέφερε μεταξύ άλλων, αναγνωρίζοντας ότι το στιγμιότυπο δεν τον αντιπροσωπεύει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ΣΦΕΕ στηρίζουν 285 ευάλωτους πολίτες στη Λαμία

Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς: Το νοσοκομείο Λέρου στα πρόθυρα διάλυσης

Προσωπική διαφορά στις συντάξεις: Τι αναφέρει η νέα τροπολογία για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τη νέα φάση του μέτρου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:27 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της – «Οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση»

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι η Έλενα Παπαρίζου χρειάστηκε να νοσηλευτεί εσπευσμένα, ...
08:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Έφτασα πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη μητέρα – Είπα «τώρα με δοκιμάζει ο Θεός»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του Anestea με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, και...
04:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία παραμένει η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της από την σκηνή των καλλιστείων για τη Μις Υφήλιος

Ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα υπέστη η Μις Τζαμάικα, κατά κόσμον Γκαμπριέλ Χένρι, έπειτα από πτώση...
01:40 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αργύρης Αγγέλου: «Έχω υπάρξει πολύ τυχερό παιδί της τηλεόρασης και με στεναχωρεί που δεν κάνω συχνά» – Τι είπε για το reunion του «Παρά Πέντε»

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα