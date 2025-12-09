Παρίσι: Χάος στη Γραμμή 8 του μετρό όπου εγκλωβίστηκαν επιβάτες – Αναγκάστηκαν να περπατήσουν στις ράγες

Χάος ξέσπασε την Τρίτη στη Γραμμή 8 του μετρό του Παρισιού, καθώς οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν για περισσότερη από μία ώρα και αναγκάστηκαν να περπατήσουν στις ράγες για να φτάσουν σε κάποιον σταθμό.

Σύμφωνα με το BFMTV, η Γραμμή 8, μία από τις πιο πολυσύχναστες και μεγαλύτερες στη περιοχή του Παρισιού, παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παγιδευτούν μεταξύ δύο σταθμών στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης.

Ένας ταξιδιώτης δήλωσε στη Le Parisien: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά άρχισε να φυσάει δυνατά, σαν να είχε αποσυνδεθεί ένας σωλήνας».

Ο ίδιος ανέφερε ότι κάποιος από τους επιβάτες «ένιωσε αδιαθεσία».

Όταν επικοινώνησε το Le Parisien με την RATP, τον φορέα μεταφορών του Παρισιού, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.

Έπειτα από αρκετά λεπτά χωρίς ενημέρωση, ο επιβάτης ανέφερε ότι οι πόρτες του μετρό άνοιξαν και οι επιβάτες κατάφεραν να «κατέβουν στις ράγες» για να περπατήσουν μέχρι τον σταθμό Concorde.

Πολλοί επιβάτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά καθώς και άλλες γραμμές αντιμετώπιζαν διακοπές στα δρομολόγια τη συγκεκριμένη ώρα.

Η RATP επιβεβαίωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως μεταξύ των σταθμών La Motte-Picquet-Grenelle και République, πιθανώς λόγω του ίδιου συμβάντος.

Σύμφωνα με αναφορές, φωτιά που ξέσπασε στο σημείο τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 10 π.μ. της ίδιας ημέρας