Λαμία: Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε 11χρονο παιδί – Εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08/12) στη Λαμία, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου, παρέσυρε ένα 11χρονο παιδί, το τραυμάτισε και το εγκατέλειψε αβοήθητο στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη στην αρχή της οδού Αθηνών, στις γραμμές, όταν το 11χρονο παιδί προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στο μικρό και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 11χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διεξάγει την προανάκριση για το συμβάν.

 

12:56 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

