Δημοσκόπηση: Πρώτη με ποσοστό 30,8% η ΝΔ – Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών απαντούν ότι έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται 

Μεγάλο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα δημοσκόπηση.

Στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ λαμβάνει 30,8%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Σε ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» Το 25,8% των πολιτών απαντά τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το 11,6%, την Ελληνική Λύση ψηφίζει το 6,5%, την Πλεύση Ελευθερίας το 6,2%, το ΚΚΕ το 5,9%, τη Φωνή Λογικής το 5,2%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας το 3%, το ΜεΡΑ25 το 3%, τη Νέα Αριστερά το 1,3%, την Νίκη το 1% και «άλλο» κόμμα το 9,1%.

Ως προς την καταλληλότητα οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 33,4% ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,3%.

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σε ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας το 53% απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνία και το 43% ότι δεν συμφωνεί/μάλλον δεν συμφωνεί.

Σε ερώτηση όμως εάν έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται οι αγρότες στη συντριπτική τους πλειονότητα οι πολίτες συμφωνούν με την διαμαρτυρία. Το 76% απαντά ότι ναι έχουν δίκιο/μάλλον έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται. Μόλις το 21% απαντά ότι όχι, δεν έχουν δίκιο/μάλλον δεν έχουν δίκιο οι αγρότες.