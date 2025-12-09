Δημοσκόπηση: Πρώτη με ποσοστό 30,8% η ΝΔ – Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών απαντούν ότι έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται 

  • Σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η ΝΔ καταγράφει προβάδισμα με ποσοστό 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%.
  • Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, σε ποσοστό 76%, απαντά ότι οι αγρότες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται.
  • Ωστόσο, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, με το 53% να συμφωνεί και το 43% να διαφωνεί.
Μεγάλο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα δημοσκόπηση.

Στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ λαμβάνει 30,8%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Σε ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» Το 25,8% των πολιτών απαντά τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το 11,6%, την Ελληνική Λύση ψηφίζει το 6,5%, την Πλεύση Ελευθερίας το 6,2%, το ΚΚΕ το 5,9%, τη Φωνή Λογικής το 5,2%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας το 3%, το ΜεΡΑ25 το 3%, τη Νέα Αριστερά το 1,3%, την Νίκη το 1% και «άλλο» κόμμα το 9,1%.

Ως προς την καταλληλότητα οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 33,4% ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,3%.

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σε ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας το 53% απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνία και το 43% ότι δεν συμφωνεί/μάλλον δεν συμφωνεί.

Σε ερώτηση όμως εάν έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται οι αγρότες στη συντριπτική τους πλειονότητα οι πολίτες συμφωνούν με την διαμαρτυρία. Το 76% απαντά ότι ναι έχουν δίκιο/μάλλον έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται. Μόλις το 21% απαντά ότι όχι, δεν έχουν δίκιο/μάλλον δεν έχουν δίκιο οι αγρότες.

10:11 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

