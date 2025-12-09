Αττική: Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Ένας 25χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων στην Αττική, ο οποίος διακινούσε μέσω διαδικτύου μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος, απέστειλε και ζήτησε από χρήστη εφαρμογής συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2024, έχει διαμοιράσει σε πλήθος χρηστών της ανωτέρω εφαρμογής μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη αλληλογραφία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου σε περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2025 στην εν λόγω οικία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

10:04 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

