Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 9/12/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες στο Μάτι και την Μάνδρα: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ – Όλες οι ρυθμίσεις
1 ώρα πριν
Ηράκλειο: Αποχωρούν από το αεροδρόμιο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
1 ώρα πριν
Τσιάρας: «Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε στους αγρότες – Λύση χωρίς διάλογο δεν θα βρούμε»
1 ώρα πριν
Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω» – Προκλητική και κυνική ομολογία ενός εκ των δραστών για την επίθεση στον 14χρονο
1 ώρα πριν
Τα 4 ζώδια που «βομβαρδίζονται» με άφθονη εύνοια από το σύμπαν – «Ξεπερνάτε εμπόδια και φτάνετε στην αλλαγή»
29 λεπτά πριν
Η «φόρμουλα» της ευτυχίας: Τα 4 βασικά σημεία της «συνταγής» που ακολουθούν οι άνθρωποι που σπάνια νιώθουν μοναξιά
7 λεπτά πριν