Το Κουβέιτ κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του λόγω των ιρανικών επιθέσεων

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του και την εκτροπή πτήσεων, αντιδρώντας σε «αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» που αποτελούν αντίποινα για νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ. Το μέτρο ελήφθη ως προληπτικό για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, εν μέσω ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο με αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κουβέιτ ανακοίνωσε το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του και την εκτροπή πτήσεων, καθώς δέχτηκε επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.
  • Αρκετές πτήσεις εκτρέπονται προς εναλλακτικούς προορισμούς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Το μέτρο αποφασίστηκε λόγω των «αμαρτωλών ιρανικών επιθέσεων» και των «δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία».
  • Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλφο, με αναφορές για επιθέσεις, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της περιοχής.

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Το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του Κουβέιτ και την εκτροπή πτήσεων ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου, το οποίο δέχτηκε επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

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Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι αρκετές πτήσεις εκτρέπονται προς εναλλακτικούς προορισμούς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, με αναφορές για επιθέσεις, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της περιοχής.

Πηγή: Reuters

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