Το Κουβέιτ κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του λόγω των ιρανικών επιθέσεων

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Το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του Κουβέιτ και την εκτροπή πτήσεων ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου, το οποίο δέχτηκε επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι αρκετές πτήσεις εκτρέπονται προς εναλλακτικούς προορισμούς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

بيان صحفي تعلن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً بدءا من الساعه ٤:٥٠ صباح اليوم الخميس وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية… — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 11, 2026

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, με αναφορές για επιθέσεις, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της περιοχής.

Πηγή: Reuters