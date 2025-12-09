Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα – Τουλάχιστον 17 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, με τουλάχιστον 17 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι.
  • Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia. Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί, αλλά οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται.
  • Οπτικό υλικό δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα – Τουλάχιστον 17 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων
Πηγή: Χ

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Kompas TV, σύμφωνα με τον οποίο, αλλά και με την αστυνομία, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται, μετέδωσε το Kompas TV.


Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.


Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

