Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα – Τουλάχιστον 17 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Kompas TV, σύμφωνα με τον οποίο, αλλά και με την αστυνομία, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται, μετέδωσε το Kompas TV.

A fire in an office building in Indonesia’s capital, Jakarta, has killed at least 17 people, police said. https://t.co/if3edxssLp — The Associated Press (@AP) December 9, 2025



Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Info Kebakaran Ruko/Gedung perkantoran didekat rumah..

Lokasi Letjend Suprapto – Cempaka Baru, Jakarta Pusat.

samping persis tidak jauh dari gedung PKS DPTW.. Konon katanya menurut info sekitar lokasi ada korban jiwa Meninggal Dunia..

🥹👉👈 pic.twitter.com/IGtYSoZMuA — 🔆Radaa Error’📶 (@NotFound_1945) December 9, 2025



Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο και κάποιους να μεταφέρουν εκτός κτιρίου σάκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ