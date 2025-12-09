Ουκρανία: Η Ρωσία λέει ότι ο στρατός προελαύνει και στοχοθετεί το Μίρνοχραντ – Ο Ζελένσκι αποκλείει την παραχώρηση εδαφών

O αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία και στοχοθετούν περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Μίρνοχραντ.

Σε συνάντησή του με αξιωματικούς του κέντρου διοίκησης της ρωσικής δύναμης, η οποία μάχεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο Γκερασίμοφ είπε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διατάξει τη συντριβή των ουκρανικών δυνάμεων στο Μίρνοχραντ, μια πόλη η οποία πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 46.000 κατοίκους και βρίσκεται ανατολικά του Ποκρόφσκ.

Η Ρωσία ελέγχει πάνω από το 30% των κτιρίων στο Μίρνοχραντ, είπε ο Γκερασίμοφ.

I still can’t believe this is happening. 2025, and the largest country in Europe is being destroyed — and the world just watches. Some even try to excuse russia for this horror. 💔📽 Myrnohrad, Donetsk region. 503rd Marine Battalion. pic.twitter.com/VrbZI4JKcg — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 26, 2025



Η Ρωσία, η οποία αναφέρεται στο γειτονικό Ποκρόφσκ με το όνομά του επί σοβιετικής εποχής Κρασνοαρμίσκ, ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει ολόκληρη την πόλη και έχει περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Μίρνοχραντ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμιτρόφ.

A Russian FAB-3000, a 3-ton bomb, was used against the Ukrainian city of Myrnohrad. A bomb, designed to level everything around it, was used on a civilian area. pic.twitter.com/PDs4oy6X7x — Saint Javelin (@saintjavelin) December 3, 2025



Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως διαψεύσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το Ποκρόφσκ έχει πέσει και λέει ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να ελέγχουν τμήμα της πόλης και αντεπιτίθενται στο Μίρνοχραντ.

Επί του παρόντος η Ρωσία ελέγχει το 19,2% του ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περισσότερο από το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμήματα του Χαρκόβου, του Σούμι, και των περιφερειών του Μικολάιβ και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι διατηρεί τις αμυντικές γραμμές της και υποχρεώνει τη Ρωσία να πληρώσει υψηλό τίμημα για κάτι που, όπως ισχυρίζεται το Κίεβο, είναι σχετικά μικρό κέρδος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα αποκτήσει με τα όπλα τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς, αν δεν αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις, κάτι το οποίο το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά.

Σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 121 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ζελένσκι αρνείται να παραχωρήσει εδάφη

Η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα, απορρίπτοντας μια βασική ρωσική απαίτηση που ενσωματώθηκε στην τελευταία πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σύμφωνα με τους νόμους μας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με το ηθικό δίκαιο, δεν έχουμε το δικαίωμα να παραχωρήσουμε τίποτα», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από συνάντηση με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ.

«Αυτό είναι για το οποίο πολεμάμε», πρόσθεσε.

Η ξεκάθαρη αυτή δήλωση περί μη παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία ενδέχεται να σηματοδοτεί την κατάρρευση του σχεδίου του Τραμπ, το οποίο επικρίθηκε σφοδρά καθώς εκπληρώνει την επιθυμία του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τις Βρυξέλλες έπειτα από διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο, προχώρησε σε μια από τις πιο ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις του μέχρι στιγμής σχετικά με την πρόταση που υποστηρίζει η Ουάσινγκτον.

🟡#Ukraine won’t cede territories any to Russia:

“We have no right under the law, under🇺🇦law, under our Constitution, under international law. We also have no moral right”, #Zelensky said today: “we definitely do not want to give anything away. That is what we are fighting for”. pic.twitter.com/JGizZjz7r7 — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) December 8, 2025



Αν και ανέφερε ότι από το σχέδιο έχουν αφαιρεθεί οι «σαφώς αντιουκρανικές διατάξεις», υποδηλώνοντας ότι το Κίεβο ήταν ανοιχτό σε μια συμφωνία, στάθηκε σθεναρά στο ζήτημα της παραχώρησης εδαφών – μια θέση που συμμερίζονται και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον Πούτιν να ανασχεδιάσει τα διεθνή σύνορα με τη βία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει τα εδάφη της στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς – ούτε για να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ούτε για να ικανοποιήσει την πίεση της Ουάσινγκτον για έναν συμβιβασμό, ούτε υπό την πίεση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης της Μόσχας.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη έχουν επιμείνει στην ανάγκη κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στα τρέχοντα μέτωπα, αλλά η Ρωσία έχει αρνηθεί.

Κάποιοι Ουκρανοί αξιωματούχοι διατηρούν ελπίδες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα.

Ορισμένες προτάσεις «είναι πιο κοντά στο να γίνουν αποδεκτές από την Ουκρανία, αλλά δεν είναι εύκολες και δεν έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις τελευταίες συζητήσεις, μιλώντας υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει δημόσια.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι απέρριψε μία από τις προτάσεις περιλάμβανε την «ανταλλαγή» του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, το οποίο κατέχεται από τη Ρωσία, και τμημάτων των εδαφών της Ρωσίας που έχει υπό της κατοχή της, με τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ξανά το Κίεβο ως εμπόδιο στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου, ακόμη και ενώ η Μόσχα δείχνει ελάχιστο, αν όχι καθόλου, ενδιαφέρον για να συμβιβαστεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Washington Post