Ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ, η Ουκρανία ελέγχει το βόρειο τμήμα – Γιατί η Μόσχα πανηγυρίζει την κατάληψη της πόλης

Ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Reuters η μονάδα του στρατού που μάχεται εκεί.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης των αερομεταφερόμενων στρατευμάτων εφόδου ανακοίνωσε επίσης ότι διεξήγαγε επιθέσεις στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου κυριαρχούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για μια σημαντική νίκη έπειτα από μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία, εκτιμώντας ότι θα βοηθήσει τη Μόσχα να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Russian soldiers walk freely through the center of Pokrovsk, with no signs of any resistance in the immediate proximity. On Monday, Russian high command reported to Russian President Putin that the Ukrainian city of Pokrovsk in Donetsk Oblast has been fully captured by Russian… pic.twitter.com/satCTUyjKE — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 1, 2025



Η Ρωσία, που αποκαλεί την πόλη Κρασνοαρμεΐσκ όπως ήταν το όνομά της επί Σοβιετικής Ένωσης, αντιμετώπιζε από τα μέσα του 2024 τη σκληρή αντίσταση των ουκρανικών στρατευμάτων στις προσπάθειές της να καταλάβει το Ποκρόφσκ, άλλοτε επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Όλοι κατανοούμε ακριβώς πόσο σημαντική», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή από το διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες Δευτέρα από το Κρεμλίνο.

«Θα προσφέρει λύσεις καθώς προχωρούμε με την αποστολή που θέσαμε αρχικά κατά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά η Μόσχα για να περιγράψει τη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία.

Russian president Vladimir Putin thanks senior military commanders after the Chief of Staff claimed the capture of the key eastern Ukrainian town of Pokrovsk.#Russia #Putin pic.twitter.com/gTPigWg1Ue — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 2, 2025



Η πτώση του Ποκρόφσκ, αν επιβεβαιωθεί, προσφέρει στα ρωσικά στρατεύματα μια βάση για να προελάσουν βόρεια, προς τις δύο μόνες πόλεις της επαρχίας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Όλο το Ντονμπάς

Η Ρωσία επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό της όλη την περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται και το Ποκρόφσκ.

Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες περί πτώσης του Ποκρόφσκ, με το Κίεβο να δηλώνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξακολουθεί να κρατά τις ρωσικές δυνάμεις μακριά από το βόρειο τμήμα της πόλης, η οποία πριν τον πόλεμο είχε περισσότερους από 60.000 κατοίκους και το ορυχείο της προμήθευε με άνθρακα οπτανθρακοποίησης την ουκρανική χαλυβουργία.

Το Reuters δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς καμίας από τις δύο πλευρές, αν και χάρτες δείχνουν ότι το Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση από τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία έχουν φτάσει βαθιά στην πόλη.

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας

Ρώσοι αναλυτές έχουν υπονοήσει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, η σημαντικότερη νίκη που έχει καταγράψει η Ρωσία μετά την κατάληψη της Αβντιίφκα στις αρχές του 2024, μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας.

Και αυτό επειδή αποδεικνύει τη σημαντική προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην επαρχία Ντονέτσκ σε μια περίοδο που ο Πούτιν ζητεί από το Κίεβο να την παραδώσει στη Ρωσία.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς, μια περιοχή περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Με την κατάληψη του Ποκρόφσκ και της Κοστιαντινίφκα, πιο βορειοανατολικά, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν, η Μόσχα θα αποκτήσει βάση για να προελάσει προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Παράλληλα θα είναι πιο ευάλωτη στις ρωσικές δυνάμεις η επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, πιο δυτικά.

Η Μόσχα θέλει να πείσει τη Δύση ότι είναι αναπόφευκτο να κατακτήσει και την υπόλοιπη επαρχία Ντονέτσκ και κατά συνέπεια θα ήταν καλύτερο για το Κίεβο να την παραδώσει οικειοθελώς στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, που απορρίπτει την ιδέα αυτή, επιδιώκει από την πλευρά της να αποδείξει στους Δυτικούς εταίρους της ότι κάνει τους Ρώσους να πληρώνουν βαρύ τίμημα για σχετικά μικρά εδαφικά κέρδη και άρα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Κάποιοι Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές, όπως ο Ρομπ Λι του Foreign Policy Research Institute, εκτιμούν ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα είναι μια σημαντική νίκη για τη Ρωσία για επιχειρησιακούς λόγους.

Όμως η Μόσχα απέχει αρκετά από τον στόχο της να ελέγξει το υπόλοιπο Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον Λι.

Επιχειρήσεις εκκαθάρισης

Η είδηση για την κατάληψη του Ποκρόφσκ ήταν πρώτο θέμα στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Chennel One, το οποίο μετέδωσε εικόνες από το κέντρο της πόλης με στρατιώτες να κρατούν τη ρωσική σημαία.

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands https://t.co/g4TbKnQP3k pic.twitter.com/V1AkgNortF — Reuters (@Reuters) December 2, 2025



Στο μεταξύ ο διοικητής του ρωσικού στρατού, Βαλέρι Σολοντσούκ, είπε στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης γύρω από το Ποκρόφσκ και στη γειτονική πόλη Μιρνοχράντ, όπου, όπως δήλωσε, έχουν παγιδευτεί έως και 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες.

Στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν εξάλλου στον Ρώσο πρόεδρο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου και έχουν καταλάβει την πόλη Βοβτσάνσκ στην επαρχία του Χαρκόβου στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας.

Η Ουκρανία δεν έχει ανακοινώσει την πτώση της Βοβτσάνσκ, την οποία η Ρωσία αποκαλεί Βολτσάνσκ.

Ο επικεφαλής του ρωσικού στρατού, ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, τόνισε στον Ρώσο πρόεδρο ότι οι δυνάμεις του είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη την περιοχή του Ντονμπάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ