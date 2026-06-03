Νετανιάχου: Με τον Τραμπ έχουμε διαφωνίες, αλλά κοινό στόχο για το Ιράν – Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κότσια απέναντι στους βαρβάρους

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Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τις αποκαλύψεις για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών του συνομιλιών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να υποβαθμίσει τη φραστική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για απλές «τακτικές διαφωνίες».

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες μοιράζονται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για την επικείμενη κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.



Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών, κατηγορώντας τους για έλλειψη θάρρους απέναντι στην ισλαμική απειλή.

«Όπως στις καλύτερες οικογένειες»

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός Πρόεδρος «συμφωνούν στα βασικά πράγματα όσον αφορά το Ιράν», ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα «δεν έχει τελειώσει», αλλά το ιρανικό καθεστώς έχει αποδυναμωθεί.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέφυγε επιδεκτικά να σχολιάσει τις ύβρεις του Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «εντελώς τρελό» λόγω των επιχειρήσεων στον Λίβανο, ούτε θέλησε να αναφερθεί στον ισχυρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ ότι, αν δεν ήταν ο ίδιος, ο Νετανιάχου θα βρισκόταν στη φυλακή.

«Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες», αρκέστηκε να πει ο Νετανιάχου.

Αναφερόμενος στη φύση της σχέσης τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε ότι μιλάει με τον Τραμπ «μια φορά κάθε δύο μέρες».

«Μερικές φορές έχουμε, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, αυτές τις τακτικές διαφωνίες. Αλλά πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις επιλύουμε, και το κάνουμε αυτό ως σπουδαίοι φίλοι», σημείωσε.

🔴 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells CNBC he and US President Donald Trump have “tactical disagreements” at times “but we work them out” 🔴 Netanyahu says he and Trump “agree on the main things regarding Iran” pic.twitter.com/NvfkjCRlmX — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026



Συμπλήρωσε μάλιστα χαρακτηριστικά πως «μπορεί να διαφωνούμε το πρωί» και να βρίσκουν κοινό έδαφος μέχρι το απόγευμα, τονίζοντας ότι «έχουμε κοινούς στόχους… θέλουμε να τους πετύχουμε».

Επίσης, χαρακτήρισε τον Τραμπ ως τον «μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ».

Ωστόσο, ερωτηθείς για το τι θα ήθελε να δει σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα το πώς πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Το μέτωπο του Λιβάνου και οι «ρωγμές» στο καθεστώς της Τεχεράνης

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται σε μια στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο λιβανέζικο έδαφος, παρά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι στρατιώτες του Ισραήλ «έχουν ήδη υποχωρήσει» και δεν θα φτάσουν στη Βηρυτό.

Ο Νετανιάχου, αντίθετα, υπογράμμισε ότι πολλοί από τους κορυφαίους μαχητές της Χεζμπολάχ που στοχεύουν το Ισραήλ βρίσκονται στη Βηρυτό.

Όσον αφορά το εσωτερικό του Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναμένει αλλαγή καθεστώτος, καθώς η τρέχουσα ηγεσία έχει αποδυναμωθεί «σε τεράστιο βαθμό», αν και απέφυγε να προσδιορίσει το πότε.

Netanyahu on a regime change in Iran :@CNBC pic.twitter.com/8YENHtDL8P — Iris (@streetwize) June 3, 2026



«Δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς πότε καταρρέει ένα τέτοιο καθεστώς», εξήγησε.

«Δεν το προέβλεψαν σε μια σειρά από περιπτώσεις: Ούτε στη Ρουμανία, ούτε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου, και κανείς δεν το προέβλεψε, αλλά συνέβη. Γιατί; Επειδή οι ρωγμές εξαπλώνονταν από κάτω».

«Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ρωγμές στο Ιράν, και δεν μπορείς να προβλέψεις πότε θα συμβεί», πρόσθεσε.

«Αλλά είπα χθες σε ένα δημόσιο φόρουμ εδώ… “Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τελικά αυτές οι ρωγμές θα εξαπλωθούν και το καθεστώς θα πέσει, και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό”».

«Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό να ρίξει αυτό το καθεστώς, και αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, ακριβώς τη στιγμή της δικής μας επιλογής», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι «έχουν αποδυναμωθεί σε τεράστιο βαθμό».

Εναλλακτικές οδοί για το πετρέλαιο και το «παιχνίδι τακτικής»

Σχετικά με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι όσοι βασίζονται στη μεταφορά πετρελαίου από το σημείο έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Αυτό είναι που συμβαίνει τώρα. Όχι ότι πρόκειται να συμβεί, συμβαίνει ήδη τώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το έλλειμμα «μπορεί να αναπληρωθεί» μέσω άλλων διαδρομών.

Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Ήταν μια κίνηση ιδιοφυΐας, ο αντίστροφος αποκλεισμός», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ αποτελεσματικό».

Όταν ρωτήθηκε αν υφίσταται πράγματι κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για στρατηγικούς ελιγμούς.

«Πιστεύω ότι παίζεται ένα παιχνίδι τακτικής. Και το Ιράν σίγουρα γνωρίζει αυτό που έχει πει [ο Τραμπ], ότι αν χρειαστεί, θα υπάρξει πλήρης επιστροφή στη στρατιωτική δράση», υπογράμμισε.

«Είναι απόφαση του Προέδρου [Τραμπ], το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Πιστεύω ότι το Ιράν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του. Πιστεύω ότι λαμβάνουν υπόψη τους ότι παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι ξεκάθαρο».

🔴 BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells CNBC that any full-scale return to military action against Iran will be US President Donald Trump’s decision, adding that US and Israeli forces are ready. pic.twitter.com/xuw4mMwgxq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

Σκληρή επίθεση στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο CNBC αναφέρθηκε και στους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην στρατηγική του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις ίδιες τους τις χώρες είναι επαίσχυντος».

«Γνωρίζουν ότι προστατεύουμε και εκείνους, αλλά δεν έχουν τα κότσια να ορθώσουν ανάστημα και να ευθυγραμμιστούν με το σωστό, το οποίο θα σώσει τον πολιτισμό μας απέναντι σε αυτούς τους βαρβάρους».