Πούτιν: Η Ρωσία θα πάρει το Ντονμπάς με κάθε τρόπο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταλάβει την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας «με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», επιμένοντας σε ένα από τα βασικά του αιτήματα, ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για περισσότερες ειρηνευτικές συνομιλίες στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις είναι ατελέσφορες.

Ο Πούτιν έφτασε στο Νέο Δελχί, σήμερα, Πέμπτη, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση στο Κρεμλίνο με την αμερικανική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ επίσης την Πέμπτη, όπου έχουν προσκληθεί να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σχετικά με σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε στο CNN ουκρανική πηγή με γνώση της κατάστασης.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Μόντι, ο Πούτιν έδωσε συνέντευξη στο India Today, στην οποία δήλωσε ότι η Ρωσία θα «απελευθερώσει το Ντονμπάς και τη Νοβοροσσία σε κάθε περίπτωση – με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Μία από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις του Κρεμλίνου είναι η Ουκρανία να παραδώσει εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, την οποία η Ρωσία έχει παράνομα προσαρτήσει, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να κατακτήσει πλήρως.

Η Νοβοροσσία, ή Νέα Ρωσία, είναι ένας ιστορικός όρος που αναφέρεται στα δυτικά εδάφη της παλαιάς Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ο Πούτιν αναβίωσε τον όρο και τον χρησιμοποίησε για να κηρύξει την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας ως μέρος της Ρωσίας το 2014.

Καθώς η Ρωσία επιμένει σε αυτές τις εδαφικές απαιτήσεις, τις οποίες οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να απορρίπτουν, η πορεία προς οποιονδήποτε συμβιβασμό φαίνεται όλο και πιο ασαφής.

Τι δείχνει ο ρυθμός προέλασης των Ρώσων

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Πούτιν, οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ μόνο τον Αύγουστο του 2027, με τον τρέχοντα ρυθμό προώθησής τους, σύμφωνα με ανάλυση του Institute for the Study of War, ενός οργανισμού με έδρα τις ΗΠΑ που παρακολουθεί τις συγκρούσεις.

Αναφερόμενος ο Πούτιν στη συνάντησή του στη Μόσχα, την Τρίτη, με τον Witkoff και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, είπε ότι η Ρωσία δεν συμφωνούσε με ορισμένα σημεία της πρότασης των ΗΠΑ και ότι ήταν ένα «δύσκολο έργο». Επανέλαβε τις απαιτήσεις της Ρωσίας να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς και να «αποφύγει στρατιωτικές ενέργειες», σύμφωνα με το TASS.

Η συνάντηση διήρκεσε πολύ, καθώς και οι δύο πλευρές έπρεπε να «εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων», πρόσθεσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πούτιν και ότι πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει» – αν και οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική πρόοδο. «Τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση;» πρόσθεσε. «Δεν μπορώ να σας πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό.»

Και οι δύο πλευρές παρέμειναν επιφυλακτικές σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων. Μόνο μικρές λεπτομέρειες από αυτές τις συναντήσεις έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως η παραδοχή του βοηθού και συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ότι συζήτησαν το θέμα της επικράτειας στη συνάντηση της Τρίτης, «χωρίς την οποία δεν βλέπουμε λύση στην κρίση».

Πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία των αμερικανικών προτάσεων «φαίνονται περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτά», ενώ άλλα «δεν μας ταιριάζουν».

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας, και Αντρέι Χνατόφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Κιέβου, ταξιδεύουν σήμερα, Πέμπτη, στο Μαϊάμι για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Εκεί, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Μπέβζ, σύμβουλο του Προεδρικού Επιτελείου και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας.