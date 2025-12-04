Μακρόν: «Ο Τραμπ μπορεί να προδώσει την Ουκρανία για να κατευνάσει τον Πούτιν» – Οι διαρροές συνομιλιών που δημοσιεύει το Der Spiegel

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να «προδώσει την Ουκρανία» πιέζοντας το Κίεβο να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία χωρίς καμία εγγύηση ασφάλειας, σύμφωνα με μια διαρροή από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη υψηλού επιπέδου.

Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να είπε στους συμμάχους του ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προσπαθήσει να επιβάλει τον διαμελισμό της Ουκρανίας για να κατευνάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν – μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, εξέφρασαν τη δυσπιστία τους απέναντι στις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, το οποίο ανέφερε ότι είχε στη διάθεσή του γραπτές σημειώσεις σχετικά με την τηλεδιάσκεψη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Μακρόν εξέφρασαν σκεπτικισμό (κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης της Δευτέρας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους) ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα προστατεύσουν τα συμφέροντα του Κιέβου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το περιοδικό ανέφερε ότι ο Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε θέματα εδαφικής επικράτειας χωρίς σαφήνεια όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας». Η γαλλική κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αλλά το Der Spiegel ανέφερε ότι η προεδρία δήλωσε ότι ο Μακρόν «δεν εξέφρασε τον εαυτό του με αυτούς τους όρους».

«Οι Αμερικανοί παίζουν παιγνίδια»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μερτς προειδοποίησε τον Ζελένσκι να είναι «πολύ προσεκτικός τις επόμενες ημέρες» και πρόσθεσε ότι «παίζουν παιχνίδια τόσο με εσάς όσο και με εμάς». Η γερμανική καγκελαρία δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μεμονωμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, δεν μπορούμε, κατ’ αρχήν, να αναφερθούμε σε εμπιστευτικές συνομιλίες».

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την αναφορά ότι «δεν σχολιάζουμε προκλήσεις».

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ εξέφρασε επίσης τη δυσπιστία του απέναντι στον απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και στον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι στάλθηκαν στο Κρεμλίνο για διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», δήλωσε ο Στουμπ, σύμφωνα με το Der Spiegel. Το γραφείο του επίσης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμφώνησε ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ», ανέφερε το Der Spiegel, επικαλούμενο σημειώσεις από την τηλεφωνική συνομιλία, όχι κατά λέξη μεταγραφή, και χωρίς να κατονομάζει τον συντάκτη των σημειώσεων. Ζητήθηκε επίσης σχόλιο από το ΝΑΤΟ. Το Der Spiegel ανέφερε ότι το γραφείο του Rutte αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον υπέβαλε μια αρχική πρόταση 28 σημείων για την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας και επικρίθηκε ως υπερβολικά κοντά στις μέγιστες απαιτήσεις της Μόσχας για το ουκρανικό έδαφος.

Ακριβείς οι διαρροές

Ακολούθησε μια σειρά διπλωματικών κινήσεων, με διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία να πραγματοποιούν συνομιλίες στη Γενεύη και τη Φλόριντα, πριν ο Witkoff και ο Kushner μεταβούν στη Μόσχα την Τρίτη.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι δύο ανώνυμοι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάλεξη της Δευτέρας επιβεβαίωσαν ότι οι σημειώσεις αντικατόπτριζαν με ακρίβεια το περιεχόμενο της συνομιλίας, αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα αποσπάσματα κατά λέξη, καθώς η συζήτηση των ηγετών ήταν εμπιστευτική.

Οι εντάσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνδιάλεξης υπογραμμίστηκαν μέσα σε 24 ώρες, καθώς η ειρηνευτική προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε νέα προβλήματα.

Οι απεσταλμένοι του, Steve Witkoff και Jared Kushner, οι οποίοι είχαν περάσει πέντε ώρες σε συνομιλίες στο Κρεμλίνο την Τρίτη, επρόκειτο να συναντήσουν τον Zelensky στις Βρυξέλλες την επόμενη μέρα, αλλά η συνάντηση ακυρώθηκε ξαφνικά. Ένας ανταποκριτής της Kyiv Post ανέφερε ότι «η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε» και ο Ζελένσκι επέστρεψε στην Ουκρανία.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν εξήγησε την απόφαση, αλλά η ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα υπογράμμισε την αβεβαιότητα που περιβάλλει πλέον την προσπάθεια του Τραμπ για να βρεθεί μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εν τω μεταξύ, εξέδωσε μια τρομακτική προειδοποίηση προς την Ευρώπη την Τρίτη, δηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για σύγκρουση στην ήπειρο. Είπε ότι οποιαδήποτε επίθεση θα ήταν τόσο σφοδρή που δεν θα έμενε «κανείς για να διαπραγματευτεί την ειρήνη» μόλις τελείωνε.

Εν μέσω των απειλητικών δηλώσεων του Πούτιν, το Κρεμλίνο επαίνεσε τον Τραμπ την Τετάρτη για την προσπάθειά του να μεσολαβήσει για την ειρήνη, παραδεχόμενο παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε άμεση ανταλλαγή απόψεων». Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε καταστήσει σαφείς τους όρους που θεωρούσε «απαράδεκτους».