Κακοκαιρία «Byron»: Ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Αττική την τελευταία ώρα με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr, το νερό που έχει πέσει την τελευταία ώρα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στους οδικούς άξονες της Αττικής.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι με τα αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε βίντεο: