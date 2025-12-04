Κακοκαιρία «Byron»: Ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία, Byron, βροχές, Καταιγίδες, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Κερατσίνι

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Αττική την τελευταία ώρα με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr, το νερό που έχει πέσει την τελευταία ώρα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στους οδικούς άξονες της Αττικής.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι με τα αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Κομισιόν: Έρχεται η Ενιαία Χρηματοπιστωτική Αγορά

Νέα έρευνα για το σουβλάκι: Δείτε σε ποιες περιοχές ξεπερνάει τα 6 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:13 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα φαινόμενα στην Αττική, προβλήματα σε δρόμους του λεκανοπεδίου – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, μήνυμα από το 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογ...
19:01 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Ήχησε το 112 στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο....
18:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τ...
18:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Άνοιξαν οι Σερραίοι αγρότες το μπλόκο που είχαν στήσει νωρίτερα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»