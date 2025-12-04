Τα εξοπλιστικά που συζητούνται στη Βουλή – Νέα πυραυλικά από το Ισραήλ

Πέντε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα συζητούνται αυτή τη στιγμή στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής, με κυριότερο την απόκτηση του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS για τα νησιά του Αιγαίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πέντε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα συζητούνται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στην Επιτροπή Άμυνας.

Το κυριότερο είναι το σύστημα PULS ύψους περίπου 670 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και φόρτου πυραύλων, εμβέλειας άνω των 300 χλμ. Ένα πρόγραμμα που με λεπτομέρειες είχε γράψει ως «τελειωμένο» το enikos.gr στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σε άρθρο με τίτλο «Οι Στρατηγοί επέλεξαν τους PULS από το Ισραήλ για τα νησιά του Αιγαίου».

Άλλα θέματα που συζητούνται είναι η αγορά πυροβόλων 5 ιντσών, η αναβάθμιση των αντιναρκικών επιχειρήσεων, πρόγραμμα αναβάθμισης των Πυραυλακάτων ΤΠΚ κλάσσης ΡΟΥΣΣΕΝ, ύψους 74 εκατ. και η απόκτηση τεσσάρων συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, V- BAT ύψους 44 εκατ. ευρώ.