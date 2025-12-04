Ένταση μεταξύ Μπουνάκη-Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανέβηκαν για ακόμη μία φορά οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου σήμερα κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive ΑΕ και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης.

Ο κ. Μπουνάκης δήλωσε εξ αρχής πως είναι «πολύ ΠΑΣΟΚ» και «φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη» τον οποίο στηρίζει και όταν ερωτήθηκε για πιθανή παρατυπία στην υπόθεση δήλωσης 338 στρεμμάτων στην Κάρλα από αγρότισσα της Κρήτης έριξε τις όποιες ευθύνες στην υπάλληλο, η οποία υποδέχθηκε τη δήλωση.

Στην συνέχεια υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Νίκου Μπουνάκη, όταν ο εισηγητής της ΝΔ, επικαλούμενος δημοσιεύματα, ρώτησε τον μάρτυρα αν είχε επαγγελματική συνεργασία με κάποιον τα αρχικά του οποίου είναι Μ.Κ. Ο κ. Μπουνάκης είπε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί όταν όμως ο κ. Λαζαρίδης τον ρώτησε αν είχε συνεργασία με τον κ. Μιχάλη Κουτσάκη ο οποίος σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος με την κατηγορία πως συμμετείχε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων με έδρα τα Γιαννιτσά θυμήθηκε ότι όντως ο κ. Κουτσάκης υπήρξε εξωτερικός του συνεργάτης από το 2018 έως το 2023.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν ο κ. Κουτσάκης είχε υποβάλει συνολικά πάνω από 5.000 αιτήσεις από το ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, με τον κ. Μπουνάκη πάντως να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία είπε στον μάρτυρα: «αν εγώ είχα τέτοια επιχείρηση που το 10% των εσόδων προέρχονταν από τέτοια δραστηριότητα θα την είχα κλείσει».

Για τη λίμνη Κάρλα ο κ. Μπουνάκης υποστήριξε ότι 30 συνολικά ΚΥΔ από όλη τη χώρα είχαν κάνει δηλώσεις για την Κάρλα και ότι αν το αγροτεμάχιο ήταν στο δημόσιο το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα απαγόρευε τη δήλωση. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πάντως προέκυψε πως είχε συνεργαστεί και με δεύτερο πρόσωπο, λογιστή και επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική δικογραφία.

Οι διάλογοι στην εξεταστική:

Λαζαρίδης: Η δήλωση με την έκταση στην λίμνη Κάρλα έγινε από το δικό σας ΚΥΔ;

Η δήλωση με την έκταση στην λίμνη Κάρλα έγινε από το δικό σας ΚΥΔ; Μπουνάκης: Ναι

Ναι Λαζαρίδης: Με τι παραστατικά. Είχατε νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια;

Με τι παραστατικά. Είχατε νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια; Μπουνάκης: Είχαμε ηλεκτρονικό μισθωτήριο που κατατέθηκε στην ΑΑΔΕ, αριθμό ΑΤΑΚ. Η παραγωγός αυτή πήγε στο γραφείο μας, έκανε την αίτηση και υπέδειξε το αγροτεμάχιο στον ψηφιακό χάρτη. Η συνεργάτης που χρεώθηκε την παραγωγό σχημάτισε την έκταση στον χάρτη και δέχθηκε την αίτηση.

Είχαμε ηλεκτρονικό μισθωτήριο που κατατέθηκε στην ΑΑΔΕ, αριθμό ΑΤΑΚ. Η παραγωγός αυτή πήγε στο γραφείο μας, έκανε την αίτηση και υπέδειξε το αγροτεμάχιο στον ψηφιακό χάρτη. Η συνεργάτης που χρεώθηκε την παραγωγό σχημάτισε την έκταση στον χάρτη και δέχθηκε την αίτηση. Λαζαρίδης: Η μισθώτρια είναι η κα Ευφροσύνη Αβραμάκη; Την γνωρίζετε;

Η μισθώτρια είναι η κα Ευφροσύνη Αβραμάκη; Την γνωρίζετε; Μπουνάκη: Ναι είναι η κυρία Αβραμάκη την οποία δεν γνωρίζω.

Ναι είναι η κυρία Αβραμάκη την οποία δεν γνωρίζω. Λαζαρίδης: Δεν θα έπρεπε να ελέγξετε το τοπογραφικό διάγραμμα. Στην Κρήτη δήλωνε 9 στρέμματα και στην Κάρλα 338 στρέμματα.

Δεν θα έπρεπε να ελέγξετε το τοπογραφικό διάγραμμα. Στην Κρήτη δήλωνε 9 στρέμματα και στην Κάρλα 338 στρέμματα. Μπουνάκης: Θα έπρεπε να κάνει εντύπωση σε εμένα. Αλλά δεν ήμουν εγώ που ανέλαβα τις αιτήσεις. Αυτό δεν λέει κάτι βέβαια.

Θα έπρεπε να κάνει εντύπωση σε εμένα. Αλλά δεν ήμουν εγώ που ανέλαβα τις αιτήσεις. Αυτό δεν λέει κάτι βέβαια. Λαζαρίδης: Σας κατατέθηκε τοπογραφικό;

Σας κατατέθηκε τοπογραφικό; Μπουνάκης: Όχι. Η διαδικασία προβλέπει ότι η αίτηση γίνεται με ευθύνη του παραγωγού. Ο παραγωγός ή καταθέτει τοπογραφικό ή δείχνει στον χάρτη το αγροτεμάχιο. Από την στιγμή που δέχθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η αίτηση είναι σωστή προχωράει στην πληρωμή.

Όχι. Η διαδικασία προβλέπει ότι η αίτηση γίνεται με ευθύνη του παραγωγού. Ο παραγωγός ή καταθέτει τοπογραφικό ή δείχνει στον χάρτη το αγροτεμάχιο. Από την στιγμή που δέχθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η αίτηση είναι σωστή προχωράει στην πληρωμή. Λαζαρίδης: Άρα μας λέτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη

Άρα μας λέτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη Μπουνάκης: Τα ΚΥΔ είναι κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεχόμαστε τις αιτήσεις. Για τα στοιχεία η ευθύνη ανήκει στους παραγωγούς.

Τα ΚΥΔ είναι κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεχόμαστε τις αιτήσεις. Για τα στοιχεία η ευθύνη ανήκει στους παραγωγούς. Λαζαρίδης: Ο εκμισθωτής της έκτασης ποιος είναι;

Ο εκμισθωτής της έκτασης ποιος είναι; Μπουνάκης: Δεν θυμάμαι

Δεν θυμάμαι Λαζαρίδης Είναι ο κ. Άρης Μουρατίδης;

Είναι ο κ. Άρης Μουρατίδης; Μπουνάκης: Είναι ένας κύριος δεν θυμάμαι

*********

Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο συνεργάτης σας με αρχικά Μ.Κ;

Ποιος είναι ο συνεργάτης σας με αρχικά Μ.Κ; Μπουνάκης: Που να ξέρω. Κατά καιρούς έχω συνεργαστεί με 15 εξωτερικούς συνεργάτες.

Που να ξέρω. Κατά καιρούς έχω συνεργαστεί με 15 εξωτερικούς συνεργάτες. Λαζαρίδης : Μήπως ο Μιχάλης Κουτσάκης;

: Μήπως ο Μιχάλης Κουτσάκης; Μπουνάκης: Ναι τον είχα εξωτερικό συνεργάτη.

Ναι τον είχα εξωτερικό συνεργάτη. Λαζαρίδης: Δεν τον έχετε τώρα μήπως γιατί είναι στην φυλακή;

Δεν τον έχετε τώρα μήπως γιατί είναι στην φυλακή; Μπουνάκης: Διακόπηκε η συνεργασία μας το 2023.

Διακόπηκε η συνεργασία μας το 2023. Λαζαρίδης: Είχατε μέχρι το 2023 έναν άνθρωπο στην εργασία σας, υπάλληλο σας.

Είχατε μέχρι το 2023 έναν άνθρωπο στην εργασία σας, υπάλληλο σας. Μπουνάκης: Ένας από τους 9 εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση.

Ένας από τους 9 εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση. Λαζαρίδης: Μέχρι το 2023 έκανε δηλώσεις ως συνεργάτης σας στο ΟΣΔΕ. Σήμερα είναι στην φυλακή.

Μέχρι το 2023 έκανε δηλώσεις ως συνεργάτης σας στο ΟΣΔΕ. Σήμερα είναι στην φυλακή. Μπουνάκης: Ναι

Ναι Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται ο στενός συνεργάτης σας. Ξέρετε;

Γιατί κατηγορείται ο στενός συνεργάτης σας. Ξέρετε; Μπουνάκης: Δεν είναι στενός συνεργάτης μου. Ήταν εξωτερικός συνεργάτης μου. Με ενημέρωσαν οι αστυνομικές αρχές ότι κατηγορείται για θέματα που δεν έχουν σχέση με την εταιρεία μου.

*********

Λαζαρίδης: Τα ευρήματα της έρευνας ΕΛΑΣ για τον συνεργάτη σας Μιχάλη Κουτσάκη έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και μιλούν για ψευδή μισθωτήρια και αφορούν την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας.

Τα ευρήματα της έρευνας ΕΛΑΣ για τον συνεργάτη σας Μιχάλη Κουτσάκη έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και μιλούν για ψευδή μισθωτήρια και αφορούν την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας. Μπουνάκης: Οχι δεν ισχύει.

Οχι δεν ισχύει. Λαζαρίδης: Τα χρηματικά ποσά που έστελνε η εταιρεία σας στον Κουτσάκη και αυτός τα μετέφερε σε μέλη του κυκλώματος Γιαννιτσών τι είναι;

Τα χρηματικά ποσά που έστελνε η εταιρεία σας στον Κουτσάκη και αυτός τα μετέφερε σε μέλη του κυκλώματος Γιαννιτσών τι είναι; Μπουνάκης: Με τον Κουτσάκη είχα σύμβαση την περίοδο 2018 – 2023 και όλα έχουν κατατεθεί στην εφορία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα έχω δώσει όλα στις αστυνομικές αρχές. Ο κ. Κουτσάκης είχε 2 εταιρείες με δικούς του υπαλλήλους και έκανε συλλογή αιτήσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τον Κουτσάκη είχα σύμβαση την περίοδο 2018 – 2023 και όλα έχουν κατατεθεί στην εφορία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα έχω δώσει όλα στις αστυνομικές αρχές. Ο κ. Κουτσάκης είχε 2 εταιρείες με δικούς του υπαλλήλους και έκανε συλλογή αιτήσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαζαρίδης: Ποια είναι η εταιρεία;

Ποια είναι η εταιρεία; Μπουνάκης: Η Γεωργική Μεσσαράς.

Η Γεωργική Μεσσαράς. Λαζαρίδης: Είχε ΚΥΔ ο κ. Κουτσάκης;

Είχε ΚΥΔ ο κ. Κουτσάκης; Μπουνάκης: Όχι. Δεν έχει ΚΥΔ. Συνεργαζόταν με το δικό μας. Είναι εγκεκριμένος με δικό του κωδικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αιτήσεις που έχει καταχωρήσει έχουν την δική του ευθύνη. Αυτή είναι η νομοθεσία. Τα χρήματα είναι συμβασιοποιημένα. Ο Κουτσάκης έφερνε 600 ετήσιες το χρόνο. Περίπου 100 χιλ ευρώ. Όλες αυτές οι σχέσεις είναι συμβασιοποιημένες και έχουν κατατεθεί στην εφορία.

Όχι. Δεν έχει ΚΥΔ. Συνεργαζόταν με το δικό μας. Είναι εγκεκριμένος με δικό του κωδικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αιτήσεις που έχει καταχωρήσει έχουν την δική του ευθύνη. Αυτή είναι η νομοθεσία. Τα χρήματα είναι συμβασιοποιημένα. Ο Κουτσάκης έφερνε 600 ετήσιες το χρόνο. Περίπου 100 χιλ ευρώ. Όλες αυτές οι σχέσεις είναι συμβασιοποιημένες και έχουν κατατεθεί στην εφορία. Λαζαρίδης: Τι χρήματα μεταφέρατε; τα χρήματα δεν αφορούν την μισθοδοσία του σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τι χρήματα μεταφέρατε; τα χρήματα δεν αφορούν την μισθοδοσία του σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μπουνάκης: Ρωτήστε το δημοσίευμα. Αφορούν τις συμβάσεις μας.

Ρωτήστε το δημοσίευμα. Αφορούν τις συμβάσεις μας. Λαζαρίδης: Ήταν στενός σας συνεργάτης και σήμερα είναι στην φυλακή.

Ήταν στενός σας συνεργάτης και σήμερα είναι στην φυλακή. Μπουνάκη: Ξέρετε με ποιος άλλους συνεργαζόταν στην εγκληματική συμμορία;

Ξέρετε με ποιος άλλους συνεργαζόταν στην εγκληματική συμμορία; Λαζαρίδης: Όλοι της εγκληματικής συμμορίας μέσα θα πάνε μην στεναχωριέστε.

Όλοι της εγκληματικής συμμορίας μέσα θα πάνε μην στεναχωριέστε. Μπουνάκης: Λέτε για εμένα ότι θα πάω μέσα; Η εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τα Γιαννιτσά. Με απειλείτε. Είπατε ότι θα πάνε όλοι μέσα. Θέλω προστασία.

*********

Λαζαρίδης: Σε μια από τις συνομιλίες που φέρεται να έκανε πρόσφατα ο κ. Κουτσάκης – ο συνεργάτης σας – και θορυβημένος από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε διάφορα ΚΥΔ λέει σε συνομιλητή του να κόψει ένα τιμολόγιο από την ατομική επιχείρηση για να καλύψει χρηματικά ποσά που έχει λάβει από κάποιον Μπουνάκη και την εταιρεία Proactive. Υποθέτω ότι παρακολουθούταν ο πρώην συνεργάτης σας και πιάστηκε να ζητά να κοπούν τιμολόγια. Προφανώς πλαστά.

Σε μια από τις συνομιλίες που φέρεται να έκανε πρόσφατα ο κ. Κουτσάκης – ο συνεργάτης σας – και θορυβημένος από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε διάφορα ΚΥΔ λέει σε συνομιλητή του να κόψει ένα τιμολόγιο από την ατομική επιχείρηση για να καλύψει χρηματικά ποσά που έχει λάβει από κάποιον Μπουνάκη και την εταιρεία Proactive. Υποθέτω ότι παρακολουθούταν ο πρώην συνεργάτης σας και πιάστηκε να ζητά να κοπούν τιμολόγια. Προφανώς πλαστά. Μπουνάκης: Γιατί πλαστό;

Γιατί πλαστό; Λαζαρίδης: Ένας Γιάννης Κυριακάκης ήταν συνεργάτης σας;

Ένας Γιάννης Κυριακάκης ήταν συνεργάτης σας; Μπουνάκης: Μέχρι το 2022.

Μέχρι το 2022. Λαζαρίδης: Ξέρετε ότι διώκεται.

Ξέρετε ότι διώκεται. Μπουνάκης: Ναι για πλαστές σφραγίδες.

Ναι για πλαστές σφραγίδες. Λαζαρίδης: Για κλεμμένες σφραγίδες.

Για κλεμμένες σφραγίδες. Λαζαρίδης: Συνεργαζόσασταν με τον Κυριακάκη και τον Κουτσάκη. Ο ένας διώκεται και ο άλλος είναι στην φυλακή. Είναι τυχαίο; Είναι τυχαίο ότι μέσα από το δικό σας ΚΥΔ δηλώνονταν εκατοντάδες στρέμματα στην Κάρλα;

*********

Μπουνάκης: Επειδή με ρωτήσατε για τις τραπεζικές μεταφορές του Κουτσάκη να σας πω ότι τον είχαμε πληρώσει αλλά δεν μας είχε κόψει τα τιμολόγια. Όλα τα χρήματα που έχουμε καταθέσει στον κ. Κουτσάκη είναι τιμολογημένα. Για τον Κυριακάκη είχα σταματήσει την συνεργασία και είχαμε δικαστική διαμάχη και δεν έχω σχέση μαζί του.

*********

Αποστολάκη: Γιατί σταματήσατε την συνεργασία σας με τον κ. Κουτσάκη;

Γιατί σταματήσατε την συνεργασία σας με τον κ. Κουτσάκη; Μπουνάκης: Γιατί ήθελε αλλαγή σύμβασης και δεν με συνέφερε. Φτάσαμε στο σημείο να παίρνει το 70% και εγώ το 30%.

Γιατί ήθελε αλλαγή σύμβασης και δεν με συνέφερε. Φτάσαμε στο σημείο να παίρνει το 70% και εγώ το 30%. Αποστολάκη: Με ποια άλλα ΚΥΔ συνεργαζόταν ο κ Κουτσάκης;

Με ποια άλλα ΚΥΔ συνεργαζόταν ο κ Κουτσάκης; Μπουνάκης: Με ένα άλλο ΚΥΔ στην Κρήτη του κ. Χατζάκη από το 2023. Και με κάποια άλλα ΚΥΔ στην Πέλλα. Την Agroexpert με υπεύθυνο τον Μιχάλη Καρυπίδη που θεωρείται υπεύθυνος της εγκληματικής οργάνωσης των Γιανιτσών. Υπεύθυνη του συγκεκριμένου ΚΥΔ είναι η κα Καλλιόπη Λάσπα που αν έχω διαβάσει καλά είναι πρώην συνεργάτης του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταμενίτη.

Στην συνέχεια η κυρία Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να της διευκρινίσει επαρκώς γιατί η δραστηριότητα του συνεργάτη του ήταν νόμιμη την περίοδο που συνεργαζόταν με το δικό του ΚΥΔ και παράνομη όταν συνεργαζόταν με το ΚΥΔ Πέλλας.

Μπουνάκης: Είχε δικούς του κωδικούς και την πλήρη ευθύνη να καταθέσει αιτήσεις μέσω του δικού μας ΚΥΔ. Όταν ήρθε η οικονομική αστυνομία σε εμάς δεν ζήτησε τις δικές μας αιτήσεις αλλά του Κουτσάκη. Σε εμάς έκανε δηλώσεις. Στην Πέλλα από ότι διάβασα έφτιαχναν ψευδή μισθωτήρια.

Είχε δικούς του κωδικούς και την πλήρη ευθύνη να καταθέσει αιτήσεις μέσω του δικού μας ΚΥΔ. Όταν ήρθε η οικονομική αστυνομία σε εμάς δεν ζήτησε τις δικές μας αιτήσεις αλλά του Κουτσάκη. Σε εμάς έκανε δηλώσεις. Στην Πέλλα από ότι διάβασα έφτιαχναν ψευδή μισθωτήρια. Αποστολάκη: Η οικονομική αστυνομία τι σας ζήτησε;

Η οικονομική αστυνομία τι σας ζήτησε; Μπουνάκης: Τις δηλώσεις του κ. Κουτσάκη.

Τις δηλώσεις του κ. Κουτσάκη. Αποστολάκη: τις 600;

τις 600; Μπουνάκης: 600 το χρόνο. Συνολικά ήταν περίπου 5.000.

600 το χρόνο. Συνολικά ήταν περίπου 5.000. Αποστολάκη: Υπήρχαν περιπτώσεις παραγωγών που διώξατε από το ΚΥΔ σας γιατί είδατε ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν;

Υπήρχαν περιπτώσεις παραγωγών που διώξατε από το ΚΥΔ σας γιατί είδατε ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν; Μπουνάκης: Δεν είχα ένδειξη ή στοιχείο ότι οι αιτήσεις αυτές είχαν πρόβλημα από την στιγμή που πληρώνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είχα ένδειξη ή στοιχείο ότι οι αιτήσεις αυτές είχαν πρόβλημα από την στιγμή που πληρώνονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποστολάκη: Αν εγώ είχα τέτοια επιχείρηση που το 10% των εσόδων προέρχονταν από τέτοια δραστηριότητα θα την είχα κλείσει.

Πηγές ΝΔ: «Ο κολλητός του Νίκου Ανδρουλάκη πιάστηκε με “γίδα στην πλάτη” και τώρα μεταφέρει τις ευθύνες στους υπαλλήλους του»

«Σε… συνεργάτες του επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος ο Νίκος Μπουνάκης, καθώς η κατάθεσή του δεν παρείχε καμία ουσιαστική απάντηση στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων στη λίμνη Κάρλα. Η εικόνα που παρουσίασε ήταν μια συνεχής μετατόπιση ευθυνών: από την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων μέχρι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, όλα αποδίδονταν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες, αφήνοντας θολό το τοπίο γύρω από το πώς λειτουργούσε πραγματικά το ΚΥΔ του» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «η μοναδική σαφής τοποθέτηση του κ. Μπουνάκη ήταν πως “από 14 ετών ανήκει στο ΠΑΣΟΚ” και πως είναι στενός φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη».

Κατά τις ίδιες πηγές «στις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο μάρτυρας περιέγραφε ένα σχήμα όπου ο ίδιος εμφανιζόταν ουσιαστικά αποκομμένος από τη λειτουργία του ΚΥΔ: “Δεν παραλαμβάνω ο ίδιος τις αιτήσεις”, “δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το ΚΥΔ”, “δεν ελέγξαμε το τοπογραφικό”, “να βρω τις δηλώσεις…”. Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ως προς τον εξωτερικό συνεργάτη Μ.Κ., ο οποίος είχε υποβάλει ψευδή ηλεκτρονικά μισθωτήρια και σήμερα είναι προφυλακισμένος. Ο κ. Μπουνάκης ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία τους έληξε το 2023, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τις πράξεις του. Για τον κ. Κυριακάκη πρόσθεσε ότι “ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσαρά και έχει διαγραφεί”, σημειώνοντας πως υπήρξε και “δικαστική διαμάχη γιατί μου χρωστούσε χρήματα”».

«Μετά τα παραπάνω», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές «το πολιτικό ερώτημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη επανέρχεται: Γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης τις πρακτικές του στενού φίλου και υποστηρικτή του ή θα συνεχίσει να τον καλύπτει; Τον ικανοποίησε άραγε ότι ενώ έχει πιαστεί με την γίδα στην πλάτη, επιρρίπτει ευθύνες σε υπαλλήλους;»

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ μεθοδεύει τη συγκάλυψη των πολιτικών ευθυνών της στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στη σημερινή κατάθεση του μάρτυρα Νίκου Μπουνάκη με τις προαναγγελθείσες ερωτήσεις αποδείχθηκε ότι η στοχοποίηση ενός μόνο από τα τουλάχιστον 25 ΚΥΔ διά μέσου των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήσεις ΟΣΔΕ στην περιοχή της Κάρλας, υπηρετεί την κυβερνητική προπαγάνδα, με μοναδικό στόχο τον συμψηφισμό και τη διάχυση των ευθυνών της ΝΔ για το εγκληματικό δίκτυο που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Αυτό αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες, «το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής των Δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν ήταν επαρκές ώστε να λειτουργεί αποτρέποντας και απαγορεύοντας καταστρατηγήσεις και αυτό με την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων Αρχών όπως η ΑΑΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής νομότυπων μισθωτηρίων με παντελή έλλειψη εποπτείας από την ΑΑΔΕ, στην οποία σήμερα υπάγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, αναδεικνύει ένα σύστημα κενών και ανυπαρξίας ελέγχων που οδήγησε στο εκτεταμένο δίκτυο παρανομιών.»

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος ουδέποτε δήλωσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και δεν έχει λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ ο ίδιος. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλαν οι παραγωγοί μέσω του ΚΥΔ του αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο νόμιμα επιλέξιμες εκτάσεις, για τις οποίες υπήρχαν θεωρημένοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάρτες και είχαν κατατεθεί μισθωτήρια θεωρημένα από την ΑΑΔΕ. Ουδέποτε ο ίδιος και το ΚΥΔ του έχουν ελεγχθεί από την Οικονομική Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία για παρατυπίες και έκνομες ενέργειες».

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο προσωρινά κρατούμενος ως μέλος του κυκλώματος των Γιαννιτσών Κουτσάκης υπήρξε εξωτερικός του συνεργάτης και υπέβαλε δηλώσεις με δικούς του κωδικούς, καθώς τον είχε πιστοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανέφερε, δε, ότι η συνεργασία με τον Κουτσάκη διεκόπη το 2023, όταν ο τελευταίος ζήτησε αυξημένη προμήθεια. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν τον μάρτυρα πως ο Κουτσάκης δεν ελέγχεται για τη δραστηριότητά του στο ΚΥΔ Μπουνάκη, αλλά για πράξεις που αποδίδονται σε εγκληματική οργάνωση στην Πέλλα. Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ουδέποτε είχε επαφές με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με ζητήματα δηλώσεων ΟΣΔΕ. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Οικονομική Αστυνομία δεν του ζήτησε στοιχεία για πελάτες ή υπαλλήλους της εταιρείας του ή για τη δραστηριότητά της, παρά μόνο για τις αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των κωδικών του Κουτσάκη. Ο μάρτυρας επεσήμανε ότι το ΚΥΔ του δεν δέχεται μαζικές αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν έχουν εντοπισθεί παρατυπίες, ούτε υπήρξαν στοιχεία που να υποδεικνύουν παράνομες ενέργειες».

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «η ΝΔ μεθοδεύει συστηματικά τη συγκάλυψη των πολιτικών της ευθυνών και για το “θεαθήναι” στέλνει στον εισαγγελέα τις καταθέσεις Στρατάκη και τη μελλοντική κατάθεση (!) Μαγειρία, αρνείται, όμως, να διαβιβασθούν οι καταθέσεις Μ. Βορίδη και Φ. Παπά, για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις από τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων ότι τέλεσαν το αδίκημα της ψευδορκίας. Η ΝΔ, προσπαθώντας να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσφέρει μια ακόμη υπηρεσία, καθώς ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας όχι μόνο με το σκάνδαλο στον Οργανισμό αλλά και με το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι κατανομαζόμενοι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπουργοί. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι γενικοί γραμματείς που στις επισυνδέσεις ομολογούν την παραβατική συμπεριφορά τους. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που “σφηνώνουν” ΑΦΜ και κρατάνε στο συρτάρι καταγγελίες. Οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους γιατί βιώνουν τις συνέπειες από τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις τους και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η μόνη υπόλογη γι’ αυτό».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το σόου Λαζαρίδη δεν μπορεί να καλύψει την οργανωμένη λεηλασία σε βάρος των αγροτών επί Μητσοτάκη

«Η παντελής απουσία ελέγχων, κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη, συχνά, δραστηριότητα πολλών ΚΥΔ, που επέτρεψαν τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων υποβολής παράνομων δηλώσεων ΟΣΔΕ, αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά στην Εξεταστική Επιτροπή για το “ γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο μάρτυρας Νικόλαος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της Proactive AE (εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών και µελετών µε έδρα την Κρήτη) και αναπληρωτής γραμματέας στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι “ το σύστημα” του ΟΠΕΚΕΠΕ επέτρεπε “ παράθυρα” για “ μη νόμιμες” δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ωστόσο, ο ίδιος, ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, παριστάνει τον ανήξερο και δηλώνει ότι δεν έκανε καμία κίνηση προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στις δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία του έλαβε πάνω από 1.000.000 ευρώ κοινοτικών πόρων, κάτι που έγινε μεν στο πλαίσιο νόμιμων διαγωνισμών, αποτελεί ωστόσο κατάφωρη αδικία σε βάρος άλλων, ομοειδών, εταιρειών.

Για να δικαιολογήσει τη σκανδαλώδη δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού στο δικό του ΚΥΔ, η οποία αφορά αγροτεμάχιo 336 στρεμμάτων στην περιοχή της λίμνης Κάρλα, ο κ. Μπουνάκης αποκάλυψε ότι μέχρι και σήμερα κάνουν παρόμοιες δηλώσεις στελέχη της ΝΔ, όπως ο επίσης ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτρης Ντογκούλης. Ο οποίος, κατά τη δική του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι θα συναντούσε στο Μέγαρο Μαξίμου τον “ Μάκη”, δηλαδή τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τότε υπουργό Επικρατείας, Μ. Βορίδη».

«Παράλληλα» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ είχε αποδεχθεί το επίμαχο μισθωτήριο στη λίμνη Κάρλα, η οποία είναι δημόσια έκταση, εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επικοινωνιακού τύπου, προαποφασισμένη εκ των προτέρων, απόφαση υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «παρά τον θόρυβο που παράγει με εντυπωσιακή σκηνοθεσία, σε κάθε συνεδρίαση, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, οι αποκαλύψεις για το “ γαλάζιο” σκάνδαλο εξοργίζουν τους τίμιους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που είδαν τα χρήματα που δικαιούνταν να έχουν γίνει “ λαχεία” στα χέρια των “ Φραπέδων” και των “ Χασάπηδων” της ΝΔ, υπό την κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου».