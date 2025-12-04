Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις στην περιοχή της λίμνης Κάρλας μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας μου

«Δεν δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας μου», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive ΑΕ και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Ν. Μπουνάκης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που εξετάζει το θέμα των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. Τόνισε μάλιστα ότι «το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αφήνει να δηλώσουν, τα ΚΥΔ, δημόσιες εκτάσεις».

Ο κ. Μπουνάκης, που σημείωσε ότι μόλις το 3-6% του τζίρου της Proactive AE σχετίζεται με τα ΚΥΔ, επέδειξε χάρτες της περιοχής της λίμνης Κάρλας αλλά και της Κρήτης, ώστε να αντιμετωπίσει δημοσιεύματα που έλεγαν «ότι μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας μας έχουν δηλωθεί δημόσιες εκτάσεις». Ειδικότερα, για το επίμαχο αγροτεμάχιο, τόνισε: «Όπως βλέπετε (στο χάρτη), δεν είναι μέσα στη λίμνη Κάρλα. Εδώ δίπλα, είναι ένα άλλο αγροτεμάχιο, από άλλο ΚΥΔ, που έχει δηλωθεί. Και όπως βλέπετε, αυτές οι εκτάσεις, δεν είναι δημόσιες εκτάσεις. Και γιατί δεν είναι δημόσιες εκτάσεις; Διότι αν ήταν δημόσιες εκτάσεις, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνει να δηλώσουν τα ΚΥΔ δημόσιες εκτάσεις».

Φέρνοντας παράδειγμα από την Κρήτη, έδειξε ποια αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα, αλλά και ποιες εκτάσεις “με κόκκινο χρώμα”, είναι δημόσιες και που δεν σε αφήνει το σύστημα να τις δηλώσεις. «Αν λοιπόν αυτή η έκταση, για την οποία κατηγορείτε την παραγωγό, που το δήλωσε σε εμάς, ότι ήταν δημόσια έκταση, και υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, ότι δηλαδή αυτή η έκταση που στο χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως ιδιωτική, θα πρέπει η επιτροπή σας να διερευνήσει, ποιος έχει τη δυνατότητα, ποιος μηχανισμός είναι αυτός, που δίνει τη δυνατότητα σε μία παραγωγό, να ενοικιάσει αυτή την έκταση, με ΑΤΑΚ με ΑΦΜ, και με δήλωση στην ΑΑΔΕ» ρώτησε ο κ. Μπουνάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσο για δημοσιεύματα που τον έφεραν να δηλώνει, προσωπικά, τρεισήμισι χιλιάδες στρέμματα στην Κάρλα, κατέθεσε στην επιτροπή τις σχετικές δηλώσεις ΟΣΔΕ. «Εγώ δεν παίρνω επιδοτήσεις, για τα αγροτεμάχια που έχω στην Κρήτη. Δεν έχω πουθενά αλλού. Σας φέρνω τις επιδοτήσεις που παίρνει η μητέρα μου. Είναι περίπου 350 ευρώ το χρόνο, και που τώρα πήρε προκαταβολή 220 ευρώ. Και της νύφης μου, δηλαδή της χήρας του αδερφού μου, που τον έχω χάσει. Που μοιραστήκαμε την περιουσία που είχαμε, και παίρνει κι αυτή, η οικογένεια της δηλαδή, περίπου άλλα 350 ευρώ. Και από τον πρώτο μου θείο, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές σουλτανίνας στην Κρήτη, [. . .] που έπαιρνε πριν από 10 χρόνια 10-12.000 επιδότηση, και σήμερα φτάνει να παίρνει 1.500 ευρώ. Πήρε προχθές 700. Και του κράτησε ο ΕΛΓΑ 1.700 ευρώ» είπε ο κ. Μπουνάκης.

Πηγές ΝΔ: «Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Μπουνάκη – Θα τον αποπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα συνεχίσει να τον καλύπτει;»

Νωρίτερα πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρά εκτεθειμένο μετά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας protothema.gr για τη λειτουργία του ΚΥΔ του Νίκου Μπουνάκη. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε αποκαλύψει και στις 4 Οκτωβρίου 2025 ο ΑΝΤ1.

«Σοβαρά εκτεθειμένο βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας protothema.gr, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)του Νίκου Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού τομέα του, καθώς παραπέμπουν σε μηχανισμό παράτυπης απόσπασης μεγάλων αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για τα στοιχεία που αφορούν την “αμαρτωλή” υπόθεση της λίμνης Κάρλα που ήδη έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ».

Κατά τις ίδιες πηγές, «οι αποκαλύψεις είναι συνταρακτικές και ο “πρωταγωνιστής” κ. Μπουνάκης που καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια.

Αναμένουμε από τους βουλευτές-μέλη της Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εξαντλώντας την αυστηρότητα που επιδεικνύουν σε άλλους μάρτυρες και στο πρόσωπο του Νίκου Μπουνάκη.

Επιπλέον, καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν γνώριζε για τη δράση του στελέχους του ή αν τώρα που το πληροφορήθηκε θα προχωρήσει στην αποπομπή του ή θα επιλέξει να τον καλύψει», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.