Πρίγκιπας Χάρι: Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Κόλμπερτ και τα σχόλιά του προκάλεσαν αποδοκιμασίες – «Είστε εμμονικοί με τη βασιλεία»

Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS, προκαλώντας γέλια και κάποιες στιγμές αμηχανίας με τα σχόλιά του για τις ΗΠΑ και την εμμονή τους με τη βασιλεία.

Ο δούκας του Σάσεξ σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί «ψήφισαν έναν βασιλιά», προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό, αναφερόμενος παράλληλα στις διαδηλώσεις «No Kings», που συγκέντρωσαν εκατομμύρια πολίτες σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Μαϊάμι και Λος Άντζελες τον Οκτώβριο ενάντια στον Τραμπ και τη διοίκησή του.

Ο Χάρι έκανε μια σειρά από αμήχανα σχόλια, αναφέρει η Daily Mail, επικρίνοντας παράλληλα το CBS για την εξωδικαστική διευθέτηση μιας «αβάσιμης» αγωγής με τον Τραμπ και σχολιάζοντας ότι οι Αμερικανοί «είναι εμμονικοί με τη βασιλεία».

Ο 41χρονος Χάρι συμμετείχε σε ένα χριστουγεννιάτικο σκετς με τον Κόλμπερτ -ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά εναντίον της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας-, για το πώς είναι να είσαι πρίγκιπας σε ταινία του δικτύου Hallmark, που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ.

PRINCE HARRY ON THE LATE SHOW WITH STEPHEN COLBERT!!!! First of all, notice that true People’s Prince Harry got a STANDING OVATION just for showing up and before he even spoke.

America loves him! But this is NO ORDINARY PRINCE.

Harry was amazing with his delivery and comic… pic.twitter.com/9BU85frKl8 — Glow Lee (@GlowanneLee) December 4, 2025



Ο Χάρι δραματοποιημένα δήλωσε ότι θα έκανε τα πάντα για να συμμετάσχει σε ταινία Hallmark, λέγοντας ότι μπορεί να ιππεύσει άλογο, να πετάξει με ελικόπτερο και παραδέχτηκε ότι διαθέτει σχέσεις στο χώρο του θεάματος, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας του, που κάποτε ήταν διάσημη τηλεοπτική σταρ.

Τεχνητό χιόνι άρχισε να πέφτει καθώς ο δούκας του Σάσεξ αστειεύτηκε για το πόσο «όμορφος πρίγκιπας» είναι και πώς ο Κόλμπερτ πρέπει να «απλά πιστέψει» στη μαγεία των Χριστουγέννων, πριν ο παρουσιαστής του πει ότι έχει «πάρει το ρόλο» του «επίσημου πρίγκιπα των Χριστουγέννων του “Late Show”», με επευφημίες από το κοινό.

Η Μέγκαν Μαρκλ προανήγγειλε την εμφάνιση του συζύγου της στο Instagram, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της Daily Mail ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, Τόμας, δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας στις Φιλιππίνες.

Ο Χάρι περιπλανήθηκε στο στούντιο, αστειευόμενος ότι χάθηκε ενώ αναζητούσε ακρόαση για την ταινία «Gingerbread Christmas Prince saves Christmas in Nebraska».

Ακολούθησε μια σειρά από αμήχανα αστεία, μεταξύ αυτών και ένα αστείο για την ακύρωση του «Late Show with Stephen Colbert».

«Είστε εμμονικοί με τη βασιλεία»

Ο Χάρι εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών στο Ed Sullivan Theatre της Νέας Υόρκης. «Συγγνώμη, Στίβεν;» είπε αφού περπάτησε διστακτικά στη σκηνή, ενώ ο Κόλμπερτ τον παρουσίασε με τον πλήρη τίτλο του: «Κύριοι, είναι ο πρίγκιπας Χένρι Τσαρλς Άλμπερτ Ντέιβιντ της Ουαλίας Σάσεξ. Τι κάνεις εδώ;»

Ο Χάρι αστειεύτηκε: «Συγγνώμη, νόμιζα πραγματικά ότι ήταν η ακρόαση για “The Gingerbread Prince Saves Christmas in a Basket”».

Ο Κόλμπερτ απάντησε: «Είσαι πραγματικός πρίγκιπας, γιατί να θέλεις να συμμετάσχεις σε μία από αυτές τις ταινίες;»

«Λοιπόν, εσείς οι Αμερικανοί είστε εμμονικοί με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και φαίνεται ότι είστε εμμονικοί με τη βασιλεία, οπότε γιατί όχι;» σχολίασε ο Χάρι.

Ο Κόλμπερτ αντέτεινε: «Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είμαστε εμμονικοί με τη βασιλεία», ενώ ο Χάρι απάντησε: «Αλήθεια; Άκουσα ότι εκλέξατε έναν βασιλιά», προκαλώντας κραυγές και γιουχαΐσματα από το κοινό του CBS.

«Έχεις δίκιο» σχολίασε ο Κόμπλερτ.