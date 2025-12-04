Κολυμβήτρια σε πισίνα κάνει ύπτιο… με το κινητό στο χέρι – Το βίντεο που προκάλεσε «τσουνάμι» σχολίων στα social media

Μια ασυνήθιστη σκηνή σε πισίνα του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, φούντωσε τη συζήτηση στα social media για την εξάρτησή μας από την τεχνολογία, καθώς μια γυναίκα καταγράφηκε να κολυμπά σε πισίνα… χωρίς να αφήνει από τα χέρια της το κινητό της.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη δημοφιλή σελίδα Brown Cardigan, ξεκινά με τους λουόμενους να απολαμβάνουν τα νερά της εντυπωσιακής πισίνας Bondi Icebergs στο Σίδνεϊ.

Λίγο αργότερα, η κάμερα κάνει ζουμ σε μια κολυμβήτρια η οποία φαίνεται να περιηγείται χαλαρά στο κινητό της ενώ κάνει ύπτιο.

Στο τέλος του κλιπ, η ίδια κρατά το τηλέφωνο ψηλά πάνω από το κεφάλι της, σαν να τραβά βίντεο ή selfie εν μέσω της προπόνησης.

«Ωραίο είναι να βλέπεις ανθρώπους απλώς να ζουν τη στιγμή, να μεγιστοποιούν τον χρόνο τους στην οθόνη, να μην είναι ποτέ offline και να μοιράζονται υπερβολικά κάθε πιθανό λεπτό της ζωής τους», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brown Cardigan (@browncardigan)



Οι χρήστες της πλατφόρμας φαίνεται να συμφώνησαν πως η εμμονή με τα smartphones έχει περάσει σε νέο επίπεδο.

«Δεν υπάρχει επιστροφή από το σημείο όπου βρισκόμαστε ως είδος», σχολίασε ένας.

Ένας άλλος έγραψε: «Αυτό ίσως είναι το πιο δυστοπικό πράγμα που έχω δει ποτέ».

«Ο κόσμος έχει τρελαθεί!» είπε ένας τρίτος.

«Άφησε κάτω το κινητό και ζήσε στον πραγματικό κόσμο — σταμάτα να υπάρχεις μόνο online!».