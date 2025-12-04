Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: «Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» – Όσα περιέγραψε επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη

Σύνοψη από το

  • «Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» αναφέρει επιβάτιδα λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
  • Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: «Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» – Όσα περιέγραψε επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη

«Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» αναφέρει η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν μέσα στο λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η κα Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της περιέγραψε τα όσα βίωσε η ίδια μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. «Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπαν. Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε».

Η ίδια ανέφερε πως ξεκίνησαν στις 06:00 το πρωί προκειμένου να φτάσουν στην εργασία τους στις 07:00. «Ο οδηγός ήταν μια χαρά» λέει και προσθέτει ότι «εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθόταν μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας επεσήμανε ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ.

Σημειώνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου, πατέρας δύο παιδιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέες λειτουργίες στο MyHealth app: Πραγματικός χρόνος αναμονής και δωρεάν εξετάσεις με ένα κλικ

ΑΔΜΗΕ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου: Αυτά είναι τα οφέλη

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ: Πότε κάνει πρεμιέρα...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 και στον δήμο Ευρώτα – «Έντονες βροχοπτώσεις, περιορίστε τις μετακινήσεις»

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο λόγω της κακοκαιρίας, αυτή τη φορά στους κατοίκου...
12:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνη...
12:13 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αρπαγή 47χρονου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά και γλίτωσε από τους απαγωγείς του – Στο μικροσκόπιο 2 οχήματα με πλαστές πινακίδες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την ε...
11:36 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Google: Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2025 – Στην κορυφή το «Σεισμός τώρα»

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η Google παρουσιάζει μέσα από το Year in Search 2025 τις κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»