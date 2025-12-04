Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: «Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» – Όσα περιέγραψε επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη

«Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» αναφέρει η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν μέσα στο λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η κα Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της περιέγραψε τα όσα βίωσε η ίδια μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. «Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπαν. Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε».

Η ίδια ανέφερε πως ξεκίνησαν στις 06:00 το πρωί προκειμένου να φτάσουν στην εργασία τους στις 07:00. «Ο οδηγός ήταν μια χαρά» λέει και προσθέτει ότι «εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθόταν μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας επεσήμανε ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ.

Σημειώνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου, πατέρας δύο παιδιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.