Βίντεο: Ελάφι εισέβαλε σε σχολική τάξη και… έφαγε τις εργασίες των μαθητών

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Κίνας, όταν ένα ελάφι εισέβαλε σε τάξη και άρχισε να τρώει τα γραπτά των μαθητών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 3 Νοεμβρίου σε σχολείο της επαρχίας Σιτσουάν, όταν το ελάφι, αφού κινητοποιήθηκε από την περιέργειά του, εντοπίστηκε να τριγυρίζει ανάμεσα στα θρανία.

Οι μαθητές κατέγραψαν σε βίντεο το ελάφι να τρώει σωρούς από εργασίες που είχαν αφήσει πάνω σε ένα θρανίο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ το σχολείο ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να βελτιώσει τη διαχείριση των ζώων μετά το αναπάντεχο περιστατικό.



Το σχολείο ανέφερε ότι το ελάφι έχει ήπιο χαρακτήρα και είναι αγαπητό από τους μαθητές, οι οποίοι συχνά το ταΐζουν και βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.

Το ζώο κρατείται ως μασκότ του σχολείου και συχνά κυκλοφορεί ελεύθερο στον χώρο του campus.

Οι υπεύθυνοι υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του μπορεί να οφείλεται στις φυτικές ίνες του χαρτιού που μοιάζουν γευστικά με στοιχεία της συνήθους διατροφής του και στο ότι νιώθει οικεία με το περιβάλλον της τάξης.

Οι ειδικοί άγριας ζωής υπενθύμισαν ότι ακόμα και τα εξημερωμένα ζώα πρέπει να έχουν περιορισμένες ζώνες δραστηριότητας για να αποφεύγονται τραυματισμοί αν τρομοκρατηθούν.

Πρόσθεσαν ότι ξαφνικοί θόρυβοι ή κινήσεις μπορούν να τρομάξουν τα ζώα και να δημιουργήσουν κινδύνους τόσο για τους μαθητές όσο και για τα ίδια.