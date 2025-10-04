ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ανήκει ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα – Τι απαντά ο Νίκος Μπουνάκης

Οι παρατυπίες στις δηλώσεις καλλιεργειών στη λίμνη Κάρλα συνεχίζονται. Παρά τις έρευνες, οι «μαϊμού» – καταχωρίσεις επανεμφανίζονται στο σύστημα μέσα σε εκτάσεις, που κράτος έχει ρητά εξαιρέσει, ενώ όπως αποκαλύπτεται, ένα από τα ΚYΔ της Κρήτης μέσα από το οποίο περνούσαν οι δηλώσεις για τις εν λόγω εκτάσεις ανήκει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από το ηλεκτρονικό σύστημα, φαίνονται ξεκάθαρα τεμάχια που βαφτίστηκαν παρανόμως χωράφια στη λίμνη Κάρλα και ανήκουν στο δημόσιο.

Επιτήδειοι φαίνονται όχι μόνο να αιτούνται επιδότησης εδώ και 4 χρόνια, αλλά να έχουν υποβάλλει αίτηση για 3.500 στρέμματα και για την φετινή χρονιά από κέντρο υποβολής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το πρόστιμο «μαμούθ»

Το παράδοξο είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι την εικόνα αυτή, επιβεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο αγρότης υπό τον όρο της ανωνυμίας από τη Θεσσαλία, που μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

«Πήγα να σπείρω το κτήμα που είχα δίπλα και έσπειρα και λίγο του δημοσίου. Με πήγαν στα δικαστήρια, δικάστηκε η υπόθεση και έπεσε η Αποκεντρωμένη της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας και πλήρωσα ένα πρόστιμο γύρω στις 130.000 ευρώ», τονίζει.

Περιγράφει ακόμη, πως οδηγήθηκε στα δικαστήρια και καταδικάστηκε με πρόστιμο «μαμούθ», επειδή έσπειρε μερικά στρέμματα δημόσιας γης δίπλα στο χωράφι του, ενώ σήμερα, όπως καταγγέλλει, βλέπει τα ίδια κτήματα να δηλώνονται κανονικά από άλλους.

«Βλέπω τα κτήματα, πάλι 3.000 στρέμματα δηλωμένα. Έκανα την δήλωση την δικιά μου φέτος. Για να κάνουμε έναν έλεγχο, λέω, σε αυτόν από το γραφείο εκεί πέρα που βρίσκονται αυτά τα στρέμματα. Και τα βρήκαμε δηλωμένα στην Κρήτη, δηλαδή οι κλέφτες συνεχίζουν».

Σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανήκει ένα από τα ΚΥΔ

Μάλιστα, ένα από τα ΚYΔ της Κρήτης μέσα από το οποίο περνούσαν οι δηλώσεις για τις εκτάσεις της λίμνης Κάρλας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ανήκει στον Νίκο Μπουνάκη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.

Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με τον κ. Μπουνάκη, γνωστοποιώντας ότι ένα από τα ΚΥΔ το οποίο εμφανίζεται να δηλώνει 3.500 στρέμματα στη Λίμνη Κάρλα φαίνεται να είναι δικό του. Ο ίδιος απάντησε ότι «Έχει γίνει, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαδικασίες και μάλιστα έχει γίνει με μισθωτήριο από την ΑΑΔΕ που μας έχει προσκομίσει η παραγωγός που έχει κάνει το αίτημα. Εμείς έχουμε ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έχουμε περάσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά τα στρέμματα».

Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος είχε καταγγείλει ότι το 2021 ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δηλώνονταν από κέντρο υποβολής δηλώσεων του Λαγκαδά. Από το 2017 έως το 2021. Η καταγγελία χάθηκε, με τον βουλευτή να επανέρχεται με νέα, την οποία απέστειλε στον υπουργό ανάπτυξης κ. Τσιάρα.

Ο κ. Μπουκώρος τόνισε πως: «Δρώντας εγκληματικά, απατεώνες από την Κρήτη επί σειρά ετών να δηλώνουν χιλιάδες στρέμματα γης στην περιοχή αυτών των ανθρώπων, πέριξ της λίμνης Κάρλας, στον νομό Μαγνησίας».

Τα στοιχεία έχουν σταλεί στην Οικονομική και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.