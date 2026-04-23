Τηλεθέαση (22/4): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στη μάχη της τηλεθέασης των πρωινών εκπομπών, το «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 15,2%, διατηρώντας μικρή απόσταση από «Το Πρωινό» του ANT1 που ακολούθησε με 14,0%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του MEGA, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές με αισθητά χαμηλότερα ποσοστά.

Στο σύνολο κοινού, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει, με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να περνούν στην πρώτη θέση με 15,5%, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ κοινό. Ακολούθησαν σε κοντινή απόσταση «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα».

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα Alpha 15,2
2 Το Πρωινό ANT1 14,0
3 Buongiorno MEGA 10,3
4 10 παντού OPEN 7,3
5 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 6,5
6 Breakfast@Star Star 5,9

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 15,5
2 Το Πρωινό ANT1 13,8
3 Super Κατερίνα Alpha 13,4
4 Buongiorno MEGA 11,1
5 10 παντού OPEN 11,0
6 Breakfast@Star Star 7,2

 

