Τηλεθέαση (22/4): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στη μάχη της τηλεθέασης των πρωινών εκπομπών, το «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 15,2%, διατηρώντας μικρή απόσταση από «Το Πρωινό» του ANT1 που ακολούθησε με 14,0%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του MEGA, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές με αισθητά χαμηλότερα ποσοστά.

Στο σύνολο κοινού, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει, με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να περνούν στην πρώτη θέση με 15,5%, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ κοινό. Ακολούθησαν σε κοντινή απόσταση «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα».

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Super Κατερίνα Alpha 15,2 2 Το Πρωινό ANT1 14,0 3 Buongiorno MEGA 10,3 4 10 παντού OPEN 7,3 5 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 6,5 6 Breakfast@Star Star 5,9

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)