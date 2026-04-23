Τηλεθέαση (22/4): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στη μάχη της τηλεθέασης των πρωινών εκπομπών, το «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 15,2%, διατηρώντας μικρή απόσταση από «Το Πρωινό» του ANT1 που ακολούθησε με 14,0%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του MEGA, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές με αισθητά χαμηλότερα ποσοστά.
Στο σύνολο κοινού, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει, με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να περνούν στην πρώτη θέση με 15,5%, δείχνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ κοινό. Ακολούθησαν σε κοντινή απόσταση «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα».
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Super Κατερίνα
|Alpha
|15,2
|2
|Το Πρωινό
|ANT1
|14,0
|3
|Buongiorno
|MEGA
|10,3
|4
|10 παντού
|OPEN
|7,3
|5
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|6,5
|6
|Breakfast@Star
|Star
|5,9
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|15,5
|2
|Το Πρωινό
|ANT1
|13,8
|3
|Super Κατερίνα
|Alpha
|13,4
|4
|Buongiorno
|MEGA
|11,1
|5
|10 παντού
|OPEN
|11,0
|6
|Breakfast@Star
|Star
|7,2