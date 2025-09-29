Οι Στρατηγοί επέλεξαν τους PULS από το Ισραήλ για τα νησιά του Αιγαίου

Η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ αποφάσισαν και παρέδωσαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας την απόφασή τους για την ενίσχυση του πυροβολικού με τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα PULS. Το enikos.gr παρουσιάζει τις λεπτομέρειες που έκαναν το ΓΕΣ να εισηγηθεί την επιλογή των Ισραηλινών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο κύβος ερρίφθη και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου η ανακοίνωση της επιλογής του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ για την προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS, που θα ενισχύσει το πυροβολικό, με έμφαση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι επιτελείς που το εξέτασαν και τελικά το επέλεξαν είναι πεπεισμένοι ότι η προσθήκη του στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων θα προσδώσει το ζητούμενο επιχειρησιακό πλεονέκτημα, μετατρέποντας τα νησιά του Αιγαίου σε αστακούς, έτοιμους να ανταποδώσουν με βαριά και σε βάθος πλήγματα σε κάθε πρόκληση.

Το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι μπορεί να ρίξει πολλούς τύπους πυραύλων προς την αντίπαλη άμυνα και όχι απαραίτητα τους ισραηλινής κατασκευής πυραύλους.
«Θεωρητικά μπορεί να εκτοξεύσει κάθε πύραυλο που έχουμε στο οπλοστάσιό μας, ακόμη και αμερικανικής κατασκευής, άσχετα αν δεν υπάρχει η σχετική πιστοποίηση, που εν καιρώ κρίσης κάτι τέτοιο είναι περιττό» λέει στο enikos.gr στρατιωτική πηγή, γνώστης των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Όπως εξηγεί, διαθέτει ένα Launcher Pod Container (LPC) για κάθε τύπο πυραύλου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή PULS

Ένα άλλο στοιχείο που δόθηκε σημασία είναι ο τρόπος ανάπτυξης και εμπλοκής. Ο εκτοξευτής μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα όσον αφορά τον χειρισμό μιας αποστολής βολής. Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης μαζί με τον ενσωματωμένο LMC (Launcher Mission Computer) επιτρέπει στο PULS να είναι έτοιμο για βολή σε λιγότερο από ένα λεπτό και να εμπλέκει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τους καθορισμένους στόχους, ακόμη και σε αποστάσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά ρόλος της πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι Ισραηλινοί δίνουν τα πλήρη «κλειδιά» του συστήματος στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής ή αναβάθμισης στο μέλλον.

Επιχειρησιακά, παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τον χρόνο εκφόρτωσης και φόρτωσης, συγκριτικά με τις παλαιές και τις νέες «κασετίνες» με τους πυραύλους. Ο εκτοξευτής μεταφέρει δύο LPC πυραύλων ή βλημάτων, υποστηρίζοντας σημαντική ποσότητα πυρομαχικών έτοιμων για αποστολή και επιτρέποντας μειωμένους κύκλους επαναφόρτωσης.

Χρησιμοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκτόξευσης, το οποίο στοχεύει τον εκτοξευτή αυτόματα με βάση τα δεδομένα της αποστολής βολής.

Το σύστημα είναι αυτοκινούμενο, αφού ο κάθε εκτοξευτήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορτηγά 6×6, 8×8 κ.λπ.), με ή χωρίς ενσωματωμένο γερανό, βασισμένο στον ήδη χρησιμοποιούμενο στόλο υλικοτεχνικής υποστήριξης του τελικού χρήστη.

