Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού
- Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
Γεγονότα
- 1825: Οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιωλάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Φόρειν Όφις τον υπουργό Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Τζορτζ Κάνινγκ. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό Πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
- 1829: Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Σκότλαντ Γιαρντ.
- 1941: 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του Κιέβου, με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αρ. 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιαρ.
- 1943: Εκτελούνται ομαδικώς από Τσάμηδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.
- 1964: Κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
- 1995: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δηλώνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
Γεννήσεις
- 1949: Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1957: Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1973: Φοίβος Δεληβοριάς, Έλληνας τραγουδοποιός.
Θάνατοι
- 1902: Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής κι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης του «Κατηγορώ». (Γεν. 2/4/1840)
- 1913: Ρούντολφ Ντίζελ, Γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. (Γεν. 18/3/1858)
- 1927: Βίλεμ Αϊντχόφεν, Ολλανδός γιατρός, που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. (Γεν. 21/5/1860)