Συνομιλίες Νότιας Κορέας – ΗΠΑ για τις βίζες επιχειρηματιών

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου στην πρώτη τους συνάντηση για τα συστήματα θεώρησης εισόδου (βίζα) που αφορούν κορεατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ.

Στόχος των συνομιλιών είναι να βελτιωθούν τα προγράμματα βίζας που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ για τις νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις, ειδικά μετά την πρόσφατη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Τζόρτζια, όπου συνελήφθησαν εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία δείχνει την προσπάθεια των δύο χωρών να περιορίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κορεατικές εταιρείες στις ΗΠΑ, αλλά και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή: Reuters