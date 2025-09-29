Σερβία: Οκταήμερη παράταση για τις αμερικανικές κυρώσεις στην πετρελαϊκή εταιρεία NIS που ελέγχεται από θυγατρική της Gazprom

Οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS – το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της οποίας κατέχει θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom – που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, αναβλήθηκαν για οκτώ ημέρες, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σημαντικός παράγοντας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σερβίας, η NIS λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας, στην πόλη Πάντσεβο κοντά στο Βελιγράδι, καλύπτοντας το 80% των εγχώριων αναγκών. Έχει τεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων από τον Ιανουάριο, η επιβολή των οποίων έχει αναβληθεί αρκετές φορές.

Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε την Κυριακή πως εξασφάλισε νέα αναβολή από τις αμερικανικές αρχές. «Μιλήσαμε μαζί τους και εξασφαλίσαμε οκταήμερη αναβολή», είπε σε δημοσιογράφους στο Ομπρένοβατς. Άφησε να εννοηθεί πως η κυβέρνησή του και η NIS θα καταθέσουν «νέες προτάσεις» στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βούτσιτς αναγνώρισε πως η επιβολή αμερικανικών κυρώσεων θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη Σερβία, αλλά διαβεβαίωσε τους πολίτες πως δεν πρέπει να ανησυχούν για ελλείψεις στην αγορά.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ώστε να πλήξουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

