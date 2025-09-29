Βασίλης Μπούτσικος για την σειρά «Το παιδί»: «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν να μην θεωρηθεί ότι κοροϊδεύουμε το θέμα»

Ο Βασίλης Μπούτσικος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και στη δημοσιογράφο Πένυ Καβέτσου. Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο τηλεοπτικό του ντεμπούτο στις «Άγριες Μέλισσες» όσο και στην ανησυχία που ένιωσε για την ερμηνεία του στον νέο του ρόλο.

Ο ίδιος αποκάλυψε: «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία για τον ρόλο στη σειρά είχε να κάνει κυρίως με το να μην θεωρηθεί ότι με κάποιο τρόπο κοροϊδεύουμε κάτι ή δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά κάτι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου ανησυχία. Όχι τόσο το αν θα πουν “α, τι καλά που το κάνω”, ας πούμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν παιδιά ή να βρίσκονται οι ίδιοι στο φάσμα του αυτισμού, οπότε έχει σημασία το να μην θεωρήσεις κάτι δεδομένο και με κάποιο τρόπο να μην το θεωρήσεις απλοϊκό. Ταυτόχρονα, όμως, ούτε κάτι που δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν αυτές τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε πώς μιλάμε γι’ αυτό».

