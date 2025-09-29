Αυστραλία: Δεύτερη κρίση για την Optus – Νέα διακοπή δικτύου εμπόδισε κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυστραλία: Δεύτερη κρίση για την Optus – Νέα διακοπή δικτύου εμπόδισε κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Η Aυστραλιανή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Optus ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέστη νέα μεγάλη διακοπή στο δίκτυό της, η οποία εμπόδισε τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοια βλάβη που είχε συνδεθεί με τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η Optus, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Αυστραλία, δήλωσε ότι η διακοπή καταγράφηκε την Κυριακή, επηρέασε χιλιάδες πολίτες στη Νέα Νότια Ουαλία και διήρκεσε πάνω από εννέα ώρες. Η εταιρεία τόνισε ότι είχε «επιβεβαιώσει με την αστυνομία ότι όλοι οι καλούντες που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι καλά στην υγεία τους», ενώ στην ίδια ανακοίνωση πρόσθεσε πως «η Optus συνεχίζει να ερευνά τα αίτια του περιστατικού».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η εταιρεία είχε παραδεχθεί ότι υπέστη άλλη μία σοβαρή διακοπή, η οποία επηρέασε περίπου 600 άτομα στη Νότια Αυστραλία, τη Δυτική Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια, με διάρκεια τουλάχιστον δέκα ωρών. Η βλάβη εκείνη είχε εμποδίσει τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τέσσερις θάνατοι έχουν συνδεθεί με το γεγονός.

Η υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Κέιτι Γκάλαχερ, μιλώντας στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC, χαρακτήρισε τα νέα της Κυριακής «ακόμη πιο απογοητευτικά, μετά τη σοβαρή διακοπή που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα». Η ίδια σημείωσε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήματα στα οποία η Optus θα πρέπει να απαντήσει, σχετικά με όσα συνέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και για τον τρόπο που αντέδρασε».

03:18 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Σερβία: Οκταήμερη παράταση για τις αμερικανικές κυρώσεις στην πετρελαϊκή εταιρεία NIS που ελέγχεται από θυγατρική της Gazprom

Οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS – το πλειοψηφικό πακέ...
02:40 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Κίνας και Βόρειας Κορέας – Στην ατζέντα η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Κυριακή στο Πεκίνο με ...
01:40 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Μολδαβία – εκλογές: Με 47,7% προηγείται το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα, με καταμετρημένο το 93% των ψήφων

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλε...
01:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυρια...
