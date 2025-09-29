Αυστραλία: Δεύτερη κρίση για την Optus – Νέα διακοπή δικτύου εμπόδισε κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Η Aυστραλιανή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Optus ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέστη νέα μεγάλη διακοπή στο δίκτυό της, η οποία εμπόδισε τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοια βλάβη που είχε συνδεθεί με τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η Optus, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Αυστραλία, δήλωσε ότι η διακοπή καταγράφηκε την Κυριακή, επηρέασε χιλιάδες πολίτες στη Νέα Νότια Ουαλία και διήρκεσε πάνω από εννέα ώρες. Η εταιρεία τόνισε ότι είχε «επιβεβαιώσει με την αστυνομία ότι όλοι οι καλούντες που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι καλά στην υγεία τους», ενώ στην ίδια ανακοίνωση πρόσθεσε πως «η Optus συνεχίζει να ερευνά τα αίτια του περιστατικού».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η εταιρεία είχε παραδεχθεί ότι υπέστη άλλη μία σοβαρή διακοπή, η οποία επηρέασε περίπου 600 άτομα στη Νότια Αυστραλία, τη Δυτική Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια, με διάρκεια τουλάχιστον δέκα ωρών. Η βλάβη εκείνη είχε εμποδίσει τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τέσσερις θάνατοι έχουν συνδεθεί με το γεγονός.

Η υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Κέιτι Γκάλαχερ, μιλώντας στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC, χαρακτήρισε τα νέα της Κυριακής «ακόμη πιο απογοητευτικά, μετά τη σοβαρή διακοπή που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα». Η ίδια σημείωσε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήματα στα οποία η Optus θα πρέπει να απαντήσει, σχετικά με όσα συνέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες και για τον τρόπο που αντέδρασε».