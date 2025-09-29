Χρήστος Κόντης: «Η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ»

Ο Χρήστος Κόντης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά τη δραματική νίκη του Παναθηναϊκού με ανατροπή επί του Παναιτωλικού (1-2) στο Αγρίνιο. Ο τεχνικός των «πρασίνων», μιλώντας στη Cosmote TV, στάθηκε στη σημασία της υπομονής που δείχνει η ομάδα του, ενώ τόνισε το ομαδικό πνεύμα και την πίστη των παικτών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αναφέρθηκε αρχικά στην αρετή της υπομονής που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό, σημειώνοντας: «Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα (για το στοιχείο της υπομονής). Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Ακόμα δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις μας αλλά δείξαμε πως η ομάδα βελτιώθηκε. Δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τον MVP της αναμέτρησης, απάντησε: «Θα έλεγα ο Γερεμέγεφ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί τα παιδιά το πίστευαν μέχρι το τέλος, πάλεψαν μέχρι το τέλος. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μες το γήπεδο και το αποδείξαμε με τις ευκαιρίες που κάναμε. Δεχθήκαμε ένα γκολ με πέναλτι, οι παίκτες δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν να δουλεύουν, να παλεύουν, έψαξαν λύσεις και μέσα από αυτή την ομαδική δουλειά πήραμε το αποτέλεσμα».