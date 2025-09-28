Πάνος Ρούτσι: «Κάνω απεργία πείνας για κάθε παιδί που έχασε την ζωή του» – Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Ο πατέρας απαιτεί όχι μόνο την ταυτοποίηση, αλλά και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις συμπαράστασης στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών.

Το απόγευμα της Κυριακής (28/9), εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πατέρα που δίνει έναν σκληρό αγώνα. Ο ίδιος επιμένει πως δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του. «Η αγάπη του κόσμου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν κάνω απεργία πείνας μόνο για το γιο μου, αλλά για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του, για κάθε μάνα και για κάθε πατέρα» είπε στην ομιλία του.

Σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως Λάρισας, η εκταφή του 22χρονου Ντένις θα πρέπει να γίνει άμεσα, με στόχο την ταυτοποίησή του. Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν ικανοποιεί τον πατέρα, ούτε και τους υπόλοιπους συγγενείς που έχουν καταθέσει αντίστοιχα αιτήματα. Ο αγώνας τους συνεχίζεται με την ίδια ένταση, ζητώντας να μάθουν όλη την αλήθεια για τα παιδιά τους που χάθηκαν στο δυστύχημα.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα

Eκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Θεσσαλονίκη

Παρά τη βροχή, πλήθος πολιτών, ανάμεσά τους και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, συγκεντρώθηκαν στο «Δέντρο της Μνήμης», στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη.

Χανιά

Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών κατέκλυσε το απόγευμα την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων για να εκφράσει την αλληλεγγύη του και την συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι αλλά και σε όλους τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Σέρρες

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου στο κέντρο της πόλης των Σερρών και με δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της βροχής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Καλαμάτα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι πραγματοποιήθηκε και στην Καλαμάτα. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν συλλογικότητες της πόλης αλλά και κάτοικοι που θέλησαν να σταθούν στο πλευρό του, στηρίζοντας το αίτημά του για την παράδοση των τοξικολογικών εξετάσεων του γιου του, θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, που διοργανώθηκε από την Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, ακολούθησε πορεία στους δρόμους του κέντρου.

Μυτιλήνη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πραγματοποιήθηκε kai στην πλατεία Σαπφούς, στη Μυτιλήνη με πρωτοβουλία της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή πολιτών, συλλόγων και φορέων του νησιού.

Λάρισα

Την συμπαράσταση τους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι εξέφρασαν όσοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Η βροχή δεν εμπόδισε τους Λαρισαίους που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών για να ενώσουν την φωνή τους με τους συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας δικαίωση των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σάμος

Mε κυρίαρχο αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και τη μη συγκάλυψη και το “κουκούλωμα” για το «έγκλημα στα Τέμπη» εκατοντάδες Σαμιώτες στην Σάμο και στο Καρλόβασι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον πατέρα του 22χρονου Ντενίς, ενός από τα 57 θύματα, Πάνο Ρούτσι, απεργού πείνας από τις 15/9, που ζητάει την εκταφή του παιδιού του ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.