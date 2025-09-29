Μολδαβία – εκλογές: Με 47,7% προηγείται το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα, με καταμετρημένο το 93% των ψήφων

Enikos Newsroom

διεθνή

Μολδαβία, Εκλογές

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, οι οποίες σημαδεύτηκαν από κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, το PAS εξασφαλίζει 47,7% έναντι 25,8% του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας.

Το PAS της προέδρου Μάια Σάντου υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας». Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την 1η Αυγούστου, οι μολδαβικές αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις Μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει αντιρωσική υστερία για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

«Ψήφισα για την επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μολδαβίας Ίγκορ Ντόντον (2016-2020), εκ των ηγετών του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Το βράδυ της Κυριακής απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυρια...
00:40 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ για Γάζα: Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει ειρήνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνεντεύξεις του στο ειδησεογραφικό site Axios κ...
00:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Γαμπρός πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη

Μια χαρούμενη γιορτή στην Αίγυπτο μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθαν...
22:39 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Αναζητούν το κίνητρο του 40χρονου ενόπλου που επιτέθηκε σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Ένας νεκρός, 9 τραυματίες και φόβοι για περισσότερα θύματα

Ένας άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της Εκκλησίας του Ιησού Χρι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης