Νότια Κορέα: Πιλοτικό πρόγραμμα για είσοδο χωρίς βίζα σε γκρουπ Κινέζων τουριστών

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (βίζα) για γκρουπ Κινέζων τουριστών, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2025, και θα παραμείνει ενεργό έως τις 30 Ιουνίου 2026. Στο διάστημα αυτό, οι τουριστικές ομάδες που θα αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις Κινέζους πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται στη Νότια Κορέα χωρίς βίζα και να παραμένουν στη χώρα για διάστημα έως και 15 ημερών.

Η δοκιμαστική αυτή περίοδος στοχεύει στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους Κινέζους ταξιδιώτες να επισκεφθούν τη χώρα, υπό πιο απλοποιημένες διαδικασίες εισόδου.

