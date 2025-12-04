Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην αγρότισσα κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της – Δείτε βίντεο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην αγρότισσα κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της – Δείτε βίντεο 

Ένα κάθισμα… Ferrari έκανε δώρο ένας αγρότης πατέρας, στην κόρη του, ώστε να ανανεώσει το τρακτέρ της, στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Όπως μεταδίδει το lamiaeport, o κ. Γιάννης, πρόσφερε ένα… κομμάτι από τη Ferrari στην κόρη του Σίλια, που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα.

Μπαμπάς και κόρη βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες.

«Αποφάσισα λοιπόν κοπελάρα μου να σου πάρω μια Ferrari, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν από το κάθισμα, γιατί ξέρω τα όνειρά σου..» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.

Δείτε το βίντεο:

@lamiareport.gr Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Διαδοχική ασφάλιση στο Δημόσιο: Διευκρινίσεις για το καθεστώς συνταξιοδότησης των υπαλλήλων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Αττική την τελευταία ώρα με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδ...
17:32 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας

Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πι...
17:32 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που ...
17:21 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τραγική σύμπτωση στην Πτολεμαΐδα: Ο πατέρας του άτυχου οδηγού του λεωφορείου είχε πεθάνει κι αυτός στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, το οποίο εξετράπη της πορείας του, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»