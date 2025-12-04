Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: H Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η Ελλάδα παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Ιταλική Αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, σε μια τελετή στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. – Την τελετή παρακολούθησαν σημαντικές προσωπικότητες από την ελληνική και ιταλική πλευρά, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της ΕΟΕ, μέλους της ΔΟΕ, του Δημάρχου Αθηναίων, καθώς και του προέδρου της ιταλικής αντιπροσωπείας και των δημάρχων του Μιλάνου και της Κορτίνας. – Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Στάδιο με τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη και παραδόθηκε σε Ιταλούς Ολυμπιονίκες, ενώ η Ελένη Ξενάκη και οι συμπαίκτριές της άναψαν τον βωμό, συμβολίζοντας τη σύνδεση των δύο χωρών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Στην Ιταλική Αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μilano Cortina 2026 και τον Πρόεδρό της Giovanni Malagò παρέδωσε η Ελλάδα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο την Ολυμπιακή Φλόγα σε μια εμβληματική Τελετή Παράδοσης -που λόγω καιρού ήταν μικρότερης διάρκειας- την οποία παρακολούθησαν από την ελληνική πλευρά ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ο Σπύρος Καπράλος, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και από την ιταλική πλευρά εκτός του Giovanni Malagò, οι δήμαρχοι του Μιλάνου Giuseppe Sala και της Κορτίνας Gianluca Lorenzi.

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη για να παραδοθεί στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά την παρέλαβε η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΦΛΟΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime
ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Πηγή φωτογραφίας intime

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Διαδοχική ασφάλιση στο Δημόσιο: Διευκρινίσεις για το καθεστώς συνταξιοδότησης των υπαλλήλων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:51 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σήμερα την πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ – Η ώρα του αγώνα

Επικίνδυνους αντιπάλους υποδέχονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 14ης αγων...
09:32 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αντετοκούνμπο: Βίντεο από τον τραυματισμό του στον αγώνα με τους Πίστονς – «Δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή», λέει ο προπονητής των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανησύχησε ξανά τους φίλους των Μπακς, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί του...
04:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είδε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να του γλιστρά μέσα από τα χέρια, ...
00:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Premier League: Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ – Αγωνία για Στέφανο Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα

Μια από τα ίδια! Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να συν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»