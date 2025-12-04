Euroleague: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σήμερα την πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ – Η ώρα του αγώνα

Επικίνδυνους αντιπάλους υποδέχονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague. Την Πέμπτη (4/12, 21:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη κάτοχο του τίτλου της Euroleague, Φενερμπαχτσέ, των πέντε σερί νικών, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι στα τελευταία ματς που έδωσαν στην έδρα τους.

Την Παρασκευή (5/12, 21:15), ο Παναθηναϊκός αναζητά την 5η σερί νίκη του, όταν υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Athens Center, μία επικίνδυνη ομάδα που έχει την 4η καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση.

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ  (Πέμπτη, 4/12, 21:15)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Euroleague, Φενερμπαχτσέ, την Πέμπτη (4/12, 21:15), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο Φάληρο. Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ θα πάρουν θέση στο τζάμπολ έχοντας το ίδιο ρεκόρ (8-5), αφού η ομάδα της Κωνσταντινούπολης παρά το αρνητικό ξεκίνημα στη σεζόν έκανε πέντε διαδοχικές νίκες και θα διεκδικήσει μία 6η σερί στο ΣΕΦ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα επιστρέφει -μετά τον τραυματισμό του- απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, αλλά νέο πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό, καθώς αμφίβολος είναι απέναντι στην πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, ο Εβάν Φουρνιέ. Εκτός παραμένει ο τραυματίας Σακίλ ΜακΚίσικ.

Με μία ακόμη απουσία, αυτή του Ονουράλπ Μπιτίμ, θα παραταχθεί η Φενερμπαχτσέ. Ο Ονουράλπ Μπιτίμ υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της εθνικής Τουρκίας κόντρα στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Τούρκος φόργουορντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλο.

Φέτος στα 12 από τα 13 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στη Euroleague έχει 2,3 πόντους, 1,1 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν υπολογίζει και τους Σκότι Ουίλμπεκιν και Τζίλσον Μπάνγκο.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να πάρει τις πέντε διαδοχικές νίκες της χάρη στους 72,2 πόντους που δέχτηκε στα ισάριθμα ματς. Η άμυνά της θα είναι ο «πονοκέφαλος» των παικτών του Μπαρτζώκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 86,4 πόντους παραγωγικότητα μέσο όρο. Ο τουρκικός σύλλογος πετυχαίνει 79,6 πόντους μέσο όρο. Οι «ερυθρόλευκοι» δέχονται 81,8 πόντους μέσο όρο ενώ η Φενέρ συνολικά στα 13 ματς δέχεται 78,5 πόντους.

Πάντως, ο Ολυμπιακός υπερέχει ελαφρώς σε ριμπάουντ, κλεψίματα, ασίστ και κοψίματα από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Πολλά λάθη κάνουν και οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει 13 μ.ο. και τη Φενέρ 13,2 μ.ο.

Διαιτητές της αναμέτησης ορίστηκαν οι Γάλλοι Μεντί Ντιφάλα και Χιουζ Θεπερνιέ και ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (4-5/12/2025)

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου

  • Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:15
  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • Μονακό (Μονακό)-Παρί (Γαλλία)
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)- Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

  • Παναθηναϊκός-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4
  2. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4
  3. Παναθηναϊκός 9-4
  4. Ολυμπιακός 8-5
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5
  6. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
  7. Βαλένθια (Ισπανία) 8-5
  8. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5
  9. Μονακό (Μονακό) 8-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6
  12. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7
  14. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-8
  15. Παρί (Γαλλία) 5-8
  16. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8
  17. Παρτιζάν (Σερβία) 4-9
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-10
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-10

