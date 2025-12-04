Αποκαλυπτική έκθεση: Aκόμα πλουσιότεροι έγιναν οι δισεκατομμυριούχοι το 2025 – Οι «χρυσές» κληρονομιές

  • Σύμφωνα με την έκθεση Billionaire Ambitions της UBS, οι κληρονόμοι δισεκατομμυριούχων απέκτησαν το 2025 τον μεγαλύτερο πλούτο από το 2015, φτάνοντας τα 298 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι τουλάχιστον 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια θα κληροδοτηθούν σε παιδιά δισεκατομμυριούχων μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, με τις ΗΠΑ να πρωταγωνιστούν.
  • Γεωπολιτικές ανησυχίες και φορολογικά ζητήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις μετεγκατάστασης των δισεκατομμυριούχων, με την Ελβετία να παραμένει ελκυστικός προορισμός μετά την απόρριψη προτεινόμενου φόρου κληρονομιάς.
Οι σύζυγοι και τα παιδιά δισεκατομμυριούχων κληρονόμησαν περισσότερο πλούτο μέσα στο 2025 απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη χρονιά από τότε που ξεκίνησε η σχετική καταγραφή το 2015, σύμφωνα με την έκθεση Billionaire Ambitions της UBS, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Από τον Μάιο του 2024 ως τον Απρίλιο του 2025, 91 άνθρωποι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσω κληρονομιάς, συνολικά κληρονομώντας 298 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο κατά ένα τρίτο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε η ελβετική τράπεζα.

“Οι κληρονόμοι αυτοί είναι η απόδειξη μιας πολυετούς μεταβίβασης πλούτου, η οποία εντείνεται”, δήλωσε το στέλεχος της UBS Μπενζαμέν Καβάλι.

Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα σε κάποιους από τους υπερβολικά πλούσιους πελάτες της UBS και σε μια βάση δεδομένων, η οποία εντοπίζει τον πλούτο δισεκατομμυριούχων σε 47 αγορές του κόσμου.

Πόσα τρισ. θα κληροδοτηθούν σε παιδιά δισεκατομμυριούχων

Τουλάχιστον 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια θα κληροδοτηθούν σε παιδιά δισεκατομμυριούχων μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, εκτιμά η τράπεζα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής αύξησης κληρονομιάς αναμένεται να καταγραφεί στις ΗΠΑ, ενώ στον κατάλογο έπονται οι Ινδία, Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία, εκτιμά η UBS.

Ωστόσο, οι δισεκατομμυριούχοι είναι πολύ ευέλικτοι, κυρίως οι νεότεροι, γεγονός που μπορεί να αλλάξει την εικόνα, προσθέτει η ίδια πηγή.

Η αναζήτηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, γεωπολιτικές ανησυχίες και φορολογικά ζητήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την έκθεση.

Στην Ελβετία, όπου 206 δισεκατομμύρια δολάρια θα κληροδοτηθούν μέσα στην επόμενη 15ετία, σύμφωνα με την τράπεζα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέρριψε την Κυριακή έναν προταθέντα φόρο 50% σε κληρονομιά περιουσίας 62 εκατομμυρίων δολαρίων και πάνω, αφότου επικριτές της πρότασης υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε φυγή πλουσίων από τη χώρα.

Η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και η Σιγκαπούρη συγκαταλέγονται στους αγαπημένους προορισμούς των δισεκατομμυριούχων, λέει ο Καβάλι.

“Το αποτέλεσμα της Κυριακής πιθανόν να συνέβαλε στο να γίνει και πάλι ελκυστική η Ελβετία”, εκτίμησε ο ίδιος.

 

