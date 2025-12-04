Αρπαγή 47χρονου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά και γλίτωσε από τους απαγωγείς του – Στο μικροσκόπιο 2 οχήματα με πλαστές πινακίδες

Σύνοψη από το

  • Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση της πρωτοφανούς απαγωγής του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία.
  • Δύο ύποπτα οχήματα με πλαστές πινακίδες έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ οι δράστες απέσπασαν 25.000 ευρώ και ζητούσαν 180.000 ευρώ.
  • Ο 47χρονος κατάφερε να γλιτώσει προσποιούμενος ότι λιποθυμά, αναγκάζοντας τους απαγωγείς να τον εγκαταλείψουν στο Βασιλικό Οιχαλίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Απαγωγή 47χρονου στην Κυπαρισσία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την εξιχνίαση της πρωτοφανούς απαγωγής του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή του 47χρονου – Πώς του απέσπασαν πάνω από 20.000 ευρώ 

Δύο ύποπτα οχήματα με πλαστές πινακίδες έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Τα δύο οχήματα καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Κυπαρισσίας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απαγωγή, και φαίνεται να έχουν πλαστές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και επεξεργάζονται βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση του 47χρονου, από σημεία γύρω από την οικία του, αλλά και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι και το Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τελικά εγκατέλειψαν το θύμα.

Οι δράστες φέρονται να έδρασαν με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και χλωρίνη μέσα στην οικία του 47χρονου για να εξαφανίσουν ενδεχόμενα ίχνη και να δυσκολέψουν το έργο των Αρχών. Από το σπίτι, κοντά στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, απέσπασαν περίπου 25.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος. Παράλληλα, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και όπλο στις προσπάθειες που έκαναν για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με πολύ μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που πίστευαν ότι κατείχε.

Οι απαγωγείς ζητούσαν 180.000 ευρώ – Σχέδιο μεταφοράς του θύματος στην Αθήνα

Οι δράστες πίεζαν τον 47χρονο να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένο ένα ποσό περίπου 180.000 ευρώ σε σπίτι που διατηρεί στα Σεπόλια Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδίαζαν να τον μεταφέρουν στην Αθήνα, προκειμένου να τους οδηγήσει στο σημείο όπου θεωρούσαν πως βρίσκονταν τα χρήματα.

Πήραν και το αυτοκίνητό του – Το εγκατέλειψαν στο Βασιλικό, αλλά κράτησαν τα κλειδιά

Οι απαγωγείς αφαίρεσαν και το αυτοκίνητο του 47χρονου, το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη διαφυγή τους. Το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας, στο ίδιο σημείο όπου άφησαν και το θύμα – ωστόσο οι δράστες είχαν κρατήσει τα κλειδιά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνησή του.

Πώς κατάφερε να γλιτώσει – Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά

Ο 47χρονος κατάφερε να ξεφύγει προσποιούμενος ότι βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και ότι κινδυνεύει η ζωή του, αναγκάζοντας τους απαγωγείς να τον εγκαταλείψουν. Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έφτασε ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες στο καφενείο του χωριού Βασιλικό, όπου ζήτησε βοήθεια και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την απαγωγή. Παράλληλα λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από το θύμα, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

12:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

