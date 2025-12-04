Κακοκαιρία «Byron»: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για την κακοκαιρία Βyron για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να αναφέρεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/, μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected]

 

 

17:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Αττική την τελευταία ώρα με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδ...
17:32 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας

Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πι...
17:21 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τραγική σύμπτωση στην Πτολεμαΐδα: Ο πατέρας του άτυχου οδηγού του λεωφορείου είχε πεθάνει κι αυτός στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, το οποίο εξετράπη της πορείας του, ...
17:20 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Tηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώ...
