Άρτεμις Βασιλάκη: Εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ και ιστορική πρόκριση στον τελικό των 800μ. ελεύθερο

Με μία τρομερή εμφάνιση και ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την παρθενική συμμετοχή της καριέρας της σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης (σε επίπεδο ανδρών/γυναικών).

Στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, η 19χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της και τρίτη στο σύνολο του αγωνίσματος με το εκπληκτικό 8:20.02, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23 (8:27.23) που είχε κάνει η ίδια στις 11 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με εξαίρεση τα δύο μεγάλα ονόματα και φαβορί του αγωνίσματος, τη Γερμανίδα Ιζαμπέλ Γκόζε (8:13.70) και την Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα (8:14.99), καμία άλλη αθλήτρια δεν ήταν ταχύτερη από τη Βασιλάκη. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο Παρασκευή (5/12, 20:26 ώρα Ελλάδας).

«Μου δίνει κίνητρο να μπω στον τελικό με ακόμη μεγαλύτερο αέρα»

Νωρίτερα, οι δύο Ελληνίδες που συμμετείχαν στα προκριματικά των 100μ. πεταλούδα πήραν άνετα το εισιτήριο για τους βραδινούς (21:34) ημιτελικούς. Η Αννα Ντουντουνάκη με 56.74 σημείωσε την τέταρτη επίδοση των προκριματικών και μοιάζει ικανή να διεκδικήσει κάτι καλό, σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχει κατακτήσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις. Μαζί της στην 1η ημιτελική σειρά θα βρίσκεται και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία με 57.77 προκρίθηκε με τη 12η επίδοση στο σύνολο, έχει όμως περιθώρια να κολυμπήσει ακόμη πιο γρήγορα και να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ (20:06) υπάρχει και η συμμετοχή του Ανδρέα Βαζαίου στον τελικό των 100μ. μικτή ατομική.