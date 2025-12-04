Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας

Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.