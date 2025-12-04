Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας

Σύνοψη από το

  • Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων.
  • Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς την Αθήνα.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

κακοκαιρία- Χαμοστέρνας
ΦΩΤΟ αρχείου

Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

