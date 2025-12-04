Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.
Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας
Σύνοψη από το
- Εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
- Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων.
- Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς την Αθήνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
30 λεπτά πριν
Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Αττική – Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
19 λεπτά πριν
Κακοκαιρία «Byron»: Tηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας
2 ώρες πριν
Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης
19 λεπτά πριν
Τραγική σύμπτωση στην Πτολεμαΐδα: Ο πατέρας του άτυχου οδηγού του λεωφορείου είχε πεθάνει κι αυτός στο τιμόνι – ΒΙΝΤΕΟ
1 ώρα πριν
Τζάκποτ για 3 ζώδια μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου – «Μπαίνετε σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής σας, τίποτα δεν μπορεί να σας σταματήσει»
6 ώρες πριν
Γυναίκα που πάλεψε με την παχυσαρκία αποκαλύπτει: «Βρήκα τη λύση και έχασα 86 κιλά χωρίς ενέσεις, χάπια ή χειρουργείο»
7 ώρες πριν
Έχετε χιλιάδες αδιάβαστα emails; 7 συμπεριφορές που κρύβονται πίσω από το «ηλεκτρονικό χάος»
4 ώρες πριν
«Ζούμε περισσότερο – είμαστε όμως έτοιμοι για αυτό;» Η έρευνα της NN για τη μακροζωία αποκαλύπτει τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των Ελλήνων
1 ημέρα πριν
Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες
2 λεπτά πριν
Κακοκαιρία «Byron»: Ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι – Προβλήματα και στην Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών
8 λεπτά πριν
Κακοκαιρία «Byron»: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05
19 λεπτά πριν