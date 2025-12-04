Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ρέμα στη Μάνδρα – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Αικατερίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ρέμα στη Μάνδρα – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Αικατερίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα καταγράφονται στη Μάνδρα, λόγω της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει την Αττική την τελευταία ώρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα.

Βίντεο από το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης δημοσιεύει η ιστοσελίδα METEOCLUB:

Πάνω απο 100 τόνοι νερού ανα στρέμμα έχουν πέσει στο Όρος Πατέρας και σε τμήματα των Μεγάρων, όπως αναφέρει το METEOCLUB. Δείτε το βίντεο:

19:01 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Ήχησε το 112 στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο....
18:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τ...
18:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Άνοιξαν οι Σερραίοι αγρότες το μπλόκο που είχαν στήσει νωρίτερα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα,...
18:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία-Γλυφάδα: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα

Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει την Αττική την τελευταία ώρα, προκαλώντας κυρίως προβλήματα στις ...
