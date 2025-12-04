Κακοκαιρία «Byron»: Υπερχείλισε ρέμα στη Μάνδρα – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Αικατερίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα καταγράφονται στη Μάνδρα, λόγω της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει την Αττική την τελευταία ώρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα.

Βίντεο από το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης δημοσιεύει η ιστοσελίδα METEOCLUB:

Πάνω απο 100 τόνοι νερού ανα στρέμμα έχουν πέσει στο Όρος Πατέρας και σε τμήματα των Μεγάρων, όπως αναφέρει το METEOCLUB. Δείτε το βίντεο: