Κατερίνα Καινούργιου: Το στολίδι που έβαλε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της για το μωρό της – ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια και μέλλουσα μητέρα, γνωστοποίησε το χαρμόσυνο νέο το Νοέμβριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες την βλέπουμε να ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, που φέτος έχει ροζ στολίδια πάνω του.

Το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram, το στολίδι που έβαλε στο δέντρο της, το οποίο είναι αφιερωμένο στο μωρό της.

Όπως μπορούμε να δούμε, από την φωτογραφία που ανέβασε σε story της, πάνω στο στολίδι είναι γραμμένο: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς».

«Το πιο όμορφο στολίδι για το δέντρο μου», αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή της.