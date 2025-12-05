Κατερίνα Καινούργιου: Το στολίδι που έβαλε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της για το μωρό της – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Τα φετινά Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της.
  • Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε το χαρμόσυνο νέο το Νοέμβριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, το οποίο έχει ροζ στολίδια.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα στολίδι αφιερωμένο στο μωρό της, το οποίο γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου

Ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια και μέλλουσα μητέρα, γνωστοποίησε το χαρμόσυνο νέο το Νοέμβριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες την βλέπουμε να ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, που φέτος έχει ροζ στολίδια πάνω του.

Το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram, το στολίδι που έβαλε στο δέντρο της, το οποίο είναι αφιερωμένο στο μωρό της.

Όπως μπορούμε να δούμε, από την φωτογραφία που ανέβασε σε story της, πάνω στο στολίδι είναι γραμμένο: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς».

«Το πιο όμορφο στολίδι για το δέντρο μου», αναφέρει η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή της.

Κατερίνα Καινούργιου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να κάνε...

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: «Λίφτινγκ» στο πρόγραμμα για απλούστερη διαδικασία – Τι αλλάζει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Συγκινεί η Άννα Φλωρινιώτη: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου…»

Η Άννα Φλωρινιώτη μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες....
18:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με εμένα»

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη ήταν καλεσμένη η Νεσχάν Μουλαζίμ. Μιλώντας με ...
17:15 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εβελίνα Σκίτσκο: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα οποία τα αγνοούσα για πολύ καιρό»

Στις 16 Νοεμβρίου η Εβελίνα Σκίτσκο μέσα από μία συγκινητική και γεμάτη δύναμη ανάρτηση στο πρ...
15:53 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική…»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη το πρωί της Παρασκευής (5/12) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά....
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»