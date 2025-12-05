Εβελίνα Σκίτσκο: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα οποία τα αγνοούσα για πολύ καιρό»

Στις 16 Νοεμβρίου η Εβελίνα Σκίτσκο μέσα από μία συγκινητική και γεμάτη δύναμη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, αποκάλυψε πως έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Το μοντέλο κάθισε την Παρασκευή (5/12) στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, όπου μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Η ίδια εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως είχε έντονα συμπτώματα, τα οποία τα αγνοούσε για πολύ καιρό, ενώ ευτυχώς για την ίδια, μετά τη διάγνωσή της οι γιατροί της κινήθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα όπως είπε, να μην προλάβει πολύ «να συνειδητοποιήσω τι γινόταν».

Στη συνέντευξή της, η Εβελίνα Σκίτσκο ανέφερε ότι: «Η φωτογραφία που δημοσίευσα από το νοσοκομείο με την Έλενα Χριστοπούλου, ήταν από την ημέρα που έκανα το χειρουργείο, την αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να είναι δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Έκανα το χειρουργείο στις 4 Απριλίου. Είχα διαγνωστεί περίπου μία εβδομάδα πριν από το χειρουργείο. Ήμουν πολύ τυχερή, επειδή είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών που έπραξε πάρα πολύ γρήγορα στην περίπτωσή μου, δεν το περίμεναν κιόλας για την ηλικία μου. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο».

Συνεχίζοντας, το μοντέλο είπε: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα οποία τα αγνοούσα για πολύ καιρό. Είχα εναλλαγές στην τουαλέτα. Από δυσκοιλιότητα σε ευκοιλιότητα, αλλά πολύ έντονα. Είχα πολύ έντονη απώλεια βάρους. Κάπως το δικαιολογούσα και έλεγα ότι είναι λόγω της γυμναστικής, των ταξιδιών, όλα αυτά, αλλά τελικά δεν ήταν. Ήταν σοβαρά συμπτώματα. Όπως επίσης και το ότι είχε κοπεί η περίοδός μου, που και αυτό μου το δικαιολογούσαν, ότι μπορεί να είναι λόγω του ότι είχα χάσει κάποια κιλά, λόγω των ταξιδιών, της αστάθειας αυτής γενικότερα».

«Η ψυχολογία νομίζω σε αυτό είναι το παν»

«Εγώ μέσα μου γνώριζα καλά ότι δεν είναι λόγω αυτών, ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγα σε γαστρεντερολόγο και κάναμε κάποιες αναλύσεις. Κατάλαβα λόγω των εναλλαγών στην τουαλέτα ότι θα είναι εντερικό το πρόβλημα. Στις αναλύσεις που κάναμε, είδαμε ότι από κάπου χάνω αίμα. Μου είπε ότι θα ήταν καλό να κάνω κολονοσκόπηση για να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα και το βρήκανε εκεί», εξήγησε η Εβελίνα Σκίτσκο.

Επιπλέον, εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Δεν πρόλαβα πολύ να συνειδητοποιήσω τι γινόταν, επειδή όλα έδρασαν τόσο γρήγορα, που ήταν καλό προς εμένα, ξύπνησα και είχε φύγει. Αυτό είναι πολύ καλό. Η ψυχολογία νομίζω σε αυτό είναι το παν.

Μου είχαν πει ότι έχω τη χειρότερη περίπτωση καρκίνου, αλλά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κανείς δεν το περίμενε. Ήμουν παράλληλα πολύ τυχερή, επειδή στο σημείο που ήταν μπορούσε να αφαιρεθεί.

Ήμουν στο δεύτερο στάδιο και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Σίγουρα όλα αυτά τα βλέπεις και λες ότι όσο κακό και να είναι αυτό που σου λένε ότι έχεις, ξέρεις ότι κατά κάποιο τρόπο έχεις και μία τύχη. Όταν έκανα το χειρουργείο πήραν λίγους λεμφαδένες για να δουν εάν είχε επηρεαστεί. Βρήκαν κάποια μικροκύτταρα εκεί, οπότε έπρεπε να συνεχίσει μία χημειοθεραπεία για οκτώ μήνες, την έκανα και αυτή. Αυτό μπορώ να πω ότι το ένιωσα λίγο περισσότερο. Όλα καλά τώρα».