Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική…»

Σύνοψη από το

  • Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για τις απώλειες του πατέρα και του αδελφού της.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μέσα από τις δυσκολίες γίνεται καλύτερη, βιώνοντας τις απώλειες ως ευκαιρίες για εσωτερική μετακίνηση και υπαρξιακή αναζήτηση.
  • Αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση του θυμού, ο οποίος εκτονώνεται εύκολα, σε αντίθεση με το πένθος που είναι πιο δύσκολο και κρυμμένο συναίσθημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλιάνα Μαυρομάτη

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη το πρωί της Παρασκευής (5/12) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στο θέμα της απώλειας, καθώς έχουν φύγει από την ζωή ο πατέρας της και ο αδελφός της. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως μέσα από τις δυσκολίες γίνεται καλύτερη, και μίλησε για το συναίσθημα του θυμού και του πένθους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης Βασίλης Μαυρομάτης, πατέρας της Ηλιάνας Μαυρομάτη, πέθανε το 2017, σε ηλικία 82 ετών.

Μιλώντας για το θέμα της απώλειας, η ηθοποιός είπε στη συνέντευξή της πως: «Την απώλεια δεν την ένιωσα πάρα πολύ νωρίς ευτυχώς. Μιλάμε για την απώλεια του πατέρα μου, που ήταν η μεγάλη απώλεια, και του αδελφού μου βέβαια που ήρθε μετά. Ευτυχώς ήρθε γύρω στα 30 κάτι μου, δεν ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν ενήλικη για τα καλά για να το διαχειριστώ».

«Προσπαθώ να τις διαχειρίζομαι γόνιμα και επειδή είναι φυσικές καταστάσεις, είναι μέσα στη ζωή, δυστυχώς όλοι μας το βιώνουμε αργά ή γρήγορα. Ο αδελφός μου δεν ήταν πολύ νέος αλλά δεν ήταν καθόλου πλήρης ημερών.

Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική, για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων, για αλλαγή στις σχέσεις με τους ζώντες. Προσπαθώ μέσα από τις δυσκολίες να γίνομαι καλύτερη και ευτυχώς μέχρι στιγμής μου έχουν κάνει καλό», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον η Ηλιάνα Μαυρομάτη ανέφερε ότι: «Ο θυμός εκτονώνεται και είναι ένα εύκολο, τουλάχιστον για εμένα πια, συναίσθημα να εκτονωθεί. Το πένθος είναι πιο δύσκολο, είναι και πιο κρυμμένο πολλές φορές και μπορεί να κρατήσει και πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις ή μπορεί να εμφανίζεται σε στιγμές που δεν το περιμένεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γενικοί Γιατροί: Κενά στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία αφήνουν εκτός τους πιο ευάλωτους ασθενείς

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Βιομηχανία: Έρχεται παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος – Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο και το ποσοστό της επιδότησης

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο – Aναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:28 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός: Χώρισε το ζευγάρι; – Το παρασκήνιο και οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Φουντώνουν» οι φήμες για χωρισμό της Ανθής Σαλαγκούδη και του Κοσμά Κουμιανού ύστερα από δύο ...
10:55 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Παυλίδου: Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη – Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στο Breakfast@Star με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον Χάρη Ρώμα στ...
10:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μαραντίνης: Δεν είμαι ερημίτης, προστατεύω την προσωπική μου ζωή – Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ

Συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτ...
04:30 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Για τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες περί ενασχόλησής του με την πολιτική, μίλ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»