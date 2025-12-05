Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική…»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη το πρωί της Παρασκευής (5/12) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στο θέμα της απώλειας, καθώς έχουν φύγει από την ζωή ο πατέρας της και ο αδελφός της. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως μέσα από τις δυσκολίες γίνεται καλύτερη, και μίλησε για το συναίσθημα του θυμού και του πένθους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης Βασίλης Μαυρομάτης, πατέρας της Ηλιάνας Μαυρομάτη, πέθανε το 2017, σε ηλικία 82 ετών.

Μιλώντας για το θέμα της απώλειας, η ηθοποιός είπε στη συνέντευξή της πως: «Την απώλεια δεν την ένιωσα πάρα πολύ νωρίς ευτυχώς. Μιλάμε για την απώλεια του πατέρα μου, που ήταν η μεγάλη απώλεια, και του αδελφού μου βέβαια που ήρθε μετά. Ευτυχώς ήρθε γύρω στα 30 κάτι μου, δεν ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν ενήλικη για τα καλά για να το διαχειριστώ».

«Προσπαθώ να τις διαχειρίζομαι γόνιμα και επειδή είναι φυσικές καταστάσεις, είναι μέσα στη ζωή, δυστυχώς όλοι μας το βιώνουμε αργά ή γρήγορα. Ο αδελφός μου δεν ήταν πολύ νέος αλλά δεν ήταν καθόλου πλήρης ημερών.

Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική, για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων, για αλλαγή στις σχέσεις με τους ζώντες. Προσπαθώ μέσα από τις δυσκολίες να γίνομαι καλύτερη και ευτυχώς μέχρι στιγμής μου έχουν κάνει καλό», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον η Ηλιάνα Μαυρομάτη ανέφερε ότι: «Ο θυμός εκτονώνεται και είναι ένα εύκολο, τουλάχιστον για εμένα πια, συναίσθημα να εκτονωθεί. Το πένθος είναι πιο δύσκολο, είναι και πιο κρυμμένο πολλές φορές και μπορεί να κρατήσει και πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις ή μπορεί να εμφανίζεται σε στιγμές που δεν το περιμένεις».