Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία

Η Βίκυ Βολιώτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την πορεία της, αλλά και την υιοθεσία της κόρης της.

«Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι το αυτονόητο. Ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη. Την είδα για πρώτη φορά έναν μήνα μετά τη γέννησή της, όταν κατέβηκα στην Αιθιοπία. Από την πρώτη φορά κατάλαβα ότι ήταν το παιδί μου, αδιαμφισβήτητο. Ήταν πιο δύσκολο απ΄ότι είναι σήμερα, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι», είπε η Βίκυ Βολιώτη.

«Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδιά πολλά που είναι προς υιοθεσία. Είναι λίγα τα παιδιά και τα ζευγάρι που περιμένουν είναι πολλά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία», τόνισε.