Βίκυ Βολιώτη: Η υιοθεσία ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία

Enikos Newsroom

lifestyle

Βίκυ Βολιώτη
Πηγή: Instagram/vickyvolioti_official

Η Βίκυ Βολιώτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την πορεία της, αλλά και την υιοθεσία της κόρης της.

«Η υιοθεσία για μένα ήταν κάτι το αυτονόητο. Ίσως να φοβόμουν την εγκυμοσύνη. Την είδα για πρώτη φορά έναν μήνα μετά τη γέννησή της, όταν κατέβηκα στην Αιθιοπία. Από την πρώτη φορά κατάλαβα ότι ήταν το παιδί μου, αδιαμφισβήτητο. Ήταν πιο δύσκολο απ΄ότι είναι σήμερα, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι», είπε η Βίκυ Βολιώτη.

«Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδιά πολλά που είναι προς υιοθεσία. Είναι λίγα τα παιδιά και τα ζευγάρι που περιμένουν είναι πολλά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ήταν μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Big deal της OpenAI με την αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων, NextDC

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:28 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός: Χώρισε το ζευγάρι; – Το παρασκήνιο και οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Φουντώνουν» οι φήμες για χωρισμό της Ανθής Σαλαγκούδη και του Κοσμά Κουμιανού ύστερα από δύο ...
10:55 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Παυλίδου: Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη – Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στο Breakfast@Star με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον Χάρη Ρώμα στ...
10:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μαραντίνης: Δεν είμαι ερημίτης, προστατεύω την προσωπική μου ζωή – Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ

Συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτ...
04:30 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Για τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες περί ενασχόλησής του με την πολιτική, μίλ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»